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Poslednjih godina u više navrata spekulisalo se da će luksuzna vila Svetlane Cece Ražnatović na Kipru konačno dobiti potpuno novo izdanje. Svaki put kada bi pevačica otputovala u svoju oazu u Aja Napi, ponovo bi se pokretale priče da samo što nisu počeli veliki građevinski radovi, ali se ispostavilo da je sve ostalo samo u planovima. U prilog tome svedoče fotografije koje je izvor Kurira sačinio na ovoj destinaciji, gde folk zvezda ima kuću.

Čeka zeleno svetlo

Upravo je ona još ranije donela odluku da nekretninu, u kojoj godinama provodi letnje odmore sa porodicom i najbližim prijateljima, u potpunosti rekonstruiše. Kako bi sve bilo urađeno po najvišim standardima, angažovala je čak i firmu svoje kume Viki Miljković, koja se sa svojim timom arhitekata i dizajnera posvetila izradi kompletnog projekta. Ideja je bila da vila dobije potpuno moderan izgled, sa mnogo staklenih površina, otvorenim prostorima i enterijerom koji bi spojio luksuz i mediteranski stil. Prema ranijim navodima, čak je razmatrana i mogućnost da se postojeći objekat potpuno ukloni i da se na njegovom mestu izgradi novi, veći i savremeniji.

Međutim, iako je projekat odavno završen, radovi nikada nisu započeli. Upravo zbog toga već godinama kruže različite spekulacije o tome kada će građevinske mašine konačno stići na imanje pevačice. Svaki novi Cecin boravak na Kipru ponovo pokreće isto pitanje da li je konačno došao trenutak za rekonstrukciju ili će sve ponovo ostati samo na ideji.

Mir i tišina

1/5 Vidi galeriju Oaza mira pevačice Foto: Kurir



Kako se ranije moglo čuti od ljudi uključenih u projekat, najveći problem predstavlja komplikovana procedura oko dobijanja potrebne dokumentacije i građevinskih dozvola na Kipru. Zbog toga su svi planovi više puta odlagani, iako je želja da se vila potpuno preuredi ostala nepromenjena. Viki Miljković je u nekoliko navrata isticala da njen tim čeka zeleno svetlo nadležnih institucija kako bi mogao da započne posao, naglašavajući da se sve mora raditi u skladu sa propisima.

Iako se godinama govori o velikoj investiciji, luksuzna nekretnina i danas izgleda gotovo identično kao ranije. Fotografije koje imamo nastale su prošle nedelje, a pokazuju da nikakvih građevinskih zahvata nije bilo, pa je jasno da projekat i dalje čeka realizaciju. Kuća je poprilično oronula i izgleda zpušteno. Gvozdena kapija je skroz zarđala i jedno krilo je neprestano širom otvoreno. Roletne su ispucale, kao i zidani deo ograde oko dvorišta.

Čeka pravi trenutak

1/5 Vidi galeriju Pevačica nigde ne žuri sa renoviranjem Foto: Instagram, Damir Dervisagic/Kurir, Instagram, ATA images, Marko Karović



Podsetimo, Ceca je vilu u Aja Napi kupila pre gotovo dve decenije i često je isticala da upravo tamo pronalazi mir daleko od gradske gužve i poslovnih obaveza. U toj kući odrastala su i njena deca tokom školovanja na Kipru, zbog čega ova nekretnina za pevačicu ima posebnu emotivnu vrednost. Upravo zato je želela da joj udahne novi život i pretvori je u još luksuzniju rezidenciju.

Zasad, međutim, od velikog renoviranja nema ništa. Projekat postoji, arhitektonska rešenja su odavno pripremljena, ali radovi i dalje čekaju početak. Ostaje da se vidi da li će naredni Cecin boravak na Kipru konačno označiti početak dugo najavljivane rekonstrukcije ili će vila još neko vreme ostati u svom prepoznatljivom izdanju, o kojem se već godinama više priča nego što se zaista menja.

Ceca je jednom prilikom rekla kako je došlo do toga da kupi vilu na Kipru, koja joj se dopala na prvi pogled, ali je pretprošle godine ipak rešila da na njoj napravi promene.

Preporuka prijatelja

- Na poziv prijatelja otišla sam sa decom na Kipar i oduševila se. Posebno mi se dopala regija oko Aja Nape. Nisam dugo razmišljala da li da baš tu kupim kuću, jer sam odabrala deo obale gde imam apsolutnu privatnost - ispričala je svojevremeno Ražnatovićeva, kojoj je u kupovini luksuzne nekretnine pomogao prijatelj, advokat Fotos Pitadis, Romanin bivši dečko. Inače, pevačica, kad god boravi na Kipru, redovno pokazuje svoj dom, u kojem uživa i sa kojeg se pruža pogled na more.