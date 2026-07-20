"DA MI JE SIN 1000 PUTA..." SITU PITALI ČIJU POBEDU BI VIŠE VOLELA ONA ŠOKIRALA ODGOVOROM: Odbacila sina pa o sestri OVO rekla
Večeras se održava finale Elite 9, a iz porodice Ahmić u ovom takmičenju su se našle čak dva člana porodice. Aneli Ahmić i sin njene sestre Site, Neria.
Kako se proglašenje pobednika približava, Sita Ahmić se oglasila skrinšotom iz njenih poruka na Instagramu, a opisom ispod fotografije šokirala je sve. Jedan od korisnika mreža i njenih pratioca pitao je Situ čiju pobedu bi više volela, a njen odgovor možda nije bio očekivan.
- Može jedno pitanje? Za koga bi radije da osvoji prvo mesto i nagradu, Nerio ili Aneli? - glasilo je pitanje.
- Kakvo pitanje! Pa ako je na svetu iko zaslužio pobedu, to je moja sestra, da mi je sin hiljadu puta, Ne znam uopšte otkud spekulacije - odgovorila je Sita.
Da li će njena javno iskazana želja uticati na glasove publike ili će gledaoci ipak odlučiti drugačije, ostaje da vidimo u velikom superfinalu "Elite 9", u kojem će se upravo Aneli Ahmić i Neri Ružanji zajedno sa još 18 takmičara voditi borbu za pobedničku titulu - kako prenosi Pink.
Nerio se odrekao majke, ona krivi snajku
Podsetimo, Nerio je ušao u rijaliti i pred kamerama se odrekao majke Site, koj ane prihvata njegovu vanbračnu suprugu Hanu. Upravo nju Sita krivi za razdor u porodici o čemu je pre nekoliko meseci govorila za Kurir.
- Prvi problemi su nastali kada je upoznao nju sa 14 godina i ja sam to probala da sprečim jer ja tu malu znam od devete godine, odrasla je na ulici. Oni žive pored nas u Dubrovniku i znala sam da se curica ponaša već kao da ima 30 godina. Znala sam da joj je majka teška zavisnica od heroina, registrovana u Dubrovniku bez zuba u glavi. I mala je sa zubima haos. Cela porodica je problematična, nered, droga, alkohol. Jedino je otac dobar ali je odavno pobegao u inostranstvo. Naravno da nisam bila za to jer sam znala da će mi upropastiti dete. Brinula sam se za njega ceo život, normalno da je da ne bih dopustila da dođe neka karakondžula da mi uništi dete. Sada imam više prostora da se borim za dete i unuče, jer mislim da kad Nerio kada izađe, shvatiće neke stvari. On se mene plašio i svega što ja znam jer je svestan da sve mogu da prijavim. Problem je nastao pre par dana kada je policija zaustavila mog sina na ulici i našla količinu marihuane za ličnu upotrebu, ništa strašno da ode u zatvor, ali da se sudi da.
Kurir.rs