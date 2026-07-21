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Borislav Terzić Terza, nakon što je napustio superfinale Elite 9, izneo je niz teških optužbi na račun bivše partnerke Milice.

On je tvrdio da mu je navodno tražila 13.000 evra kako bi mogao da vidi svoje dete, a potom je izneo i druge detalje iz njihovog odnosa.

- Tražila mi je 13.000 evra da vidim svoje dete. Posle dva meseca od porođaja imala je odnos. Jedva čekam da vidim tog druga koji me je izdao - rekao je Terza.

Ovako je izgledao kada po izlasku iz Bele kuće:

Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

Milica dobila Terzu na sudu

Podsetimo, nekadašnja učesnica "Elite" Milica Veličković nedavno je javno priznala da je podigla tužbu protiv bivšeg verenika Borislava Terzića Terze. Razlog tome su uvrede i klevete koje je izneo o njoj tokom svog učešća u prošloj sezoni pomenutog rijalitija.

Naime, Milica se tada oglasila na društvenim mrežama, te podelila pravni dokument sa opisom "Tek smo počeli".

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Foto: Printscreen Instagram

Kako se navodi, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je tuženom Terzi naloženo da tužilji isplati određeni novčani iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. Sud je utvrdio da je tokom učešća u rijalitiju "Elita 8" iznosio neistinite tvrdnje o tužilji, zbog čega je obavezan da, uz zakonsku zateznu kamatu, isplatu izvrši u roku od osam dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Pored toga, sud je naložio Terzi da objavi demante u svim medijima koji su preneli njegove izjave o Milici, a koje su bile predmet ovog spora. Takođe, prema presudi, obavezan je da joj nadoknadi i sve troškove parničnog postupka.

Ovako su oni nekada izgledali zajedno:

Milica Veličković Foto: Printscreen Zadruga, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, Printscreen YouTube

Nema sumnje da publika očekuje Terzinu burnu reakciju. Osim toga, ovo nije jedini pravni postupak koji je pokrenula protiv bivšeg.

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Sofija Janićijević 2 Izvor: Kurir