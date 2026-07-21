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Borislav Terzić Terza je žestoko opleo po svojoj nekadašnjoj izabranici, Milici Veličković. On je govorio tako glasno, da se činilo kao da viče iz sve snage, što je jasno stavilo do znanja koliko je razočaran i ljut na nju.

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1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

U razgovoru za Kurir izneo je niz ozbiljnih tvrdnji na njen račun, poručivši da nema nameru da bilo šta prećuti. Njegove reči odjeknule su kao bomba, a najviše joj zamera burnu prošlost.

- Kakva je njena prošlost? Neka kažu ljudi! Slikao je moj drugar kako se sa ženama ljubi. Nakon dva meseca posle porođaja otišla je da ima intimne odnose sa Rajačićem. Neka me tuži, to je ološ jedan belosvetski! Sad sam čuo i da je bila u Crnoj Gori, ali ne želim da pričam o tome…

Pogledajte šta je sve rekao:

- Ja sam s parama. Bitnije mi je da izađem s parama, nego da sedim celu noć i budem treći. Ćerki ću kupiti nešto ako mi njena mama dozvoli. To je i moje dete, ne samo njeno - rekao je Terza pred okupljenim medijima u Šimanovcima.

On je, takođe, tvrdio da mu je navodno tražila 13.000 evra kako bi mogao da vidi svoje dete, a potom je izneo i druge detalje iz njihovog odnosa.

- Tražila mi je 13.000 evra da vidim svoje dete. Posle dva meseca od porođaja imala je odnos. Jedva čekam da vidim tog druga koji me je izdao - rekao je Terza.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

Milica dobila Terzu na sudu

Podsetimo, nekadašnja učesnica "Elite" Milica Veličković nedavno je javno priznala da je podigla tužbu protiv bivšeg verenika Borislava Terzića Terze. Razlog tome su uvrede i klevete koje je izneo o njoj tokom svog učešća u prošloj sezoni pomenutog rijalitija.

Naime, Milica se tada oglasila na društvenim mrežama, te podelila pravni dokument sa opisom "Tek smo počeli".

Foto: Printscreen Instagram

Kako se navodi, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je tuženom Terzi naloženo da tužilji isplati određeni novčani iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. Sud je utvrdio da je tokom učešća u rijalitiju "Elita 8" iznosio neistinite tvrdnje o tužilji, zbog čega je obavezan da, uz zakonsku zateznu kamatu, isplatu izvrši u roku od osam dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Pored toga, sud je naložio Terzi da objavi demante u svim medijima koji su preneli njegove izjave o Milici, a koje su bile predmet ovog spora. Takođe, prema presudi, obavezan je da joj nadoknadi i sve troškove parničnog postupka.