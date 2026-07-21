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Aneli Ahmić je osvojila 32% glasova publike i odnela drugo mesto u finalu Elite 9. Iz ovog rijalitija izlazi sa nagradom u visini od 50.000 evra. Svega nekoliko procenata više od nje broji Stanija Dobrojević koja je sa 36% glasova osvojila prvo mesto.

Drugoplasirana je stala pred okupljene medijske ekipe, među kojima su bili i novinari Kurira, i odgovarala na njihova pitanja. Najpre, otkrila je da sebe smatra pobenicom.

"Ja sam zaslužila prvo mesto"

- Smatram se najvećim pobednikom. Treću godinu zaredom sam ovde, zahvaljujem se svima što su za to vreme bili uz mene. Ja sam zaslužila prvo mesto - istakla je.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić nakon finala Elite 9 Foto: Marko Karović

- Nisam razočarana. Stanija je na sceni 20 godina, a ja tri. Nadala sam se pobedi, ali mala je razlika - priznala je Aneli.

Otkrila je da je očekivala da Sita Ahmić neće doći da je sačeka nakon finala.

- Očekivala sam da Sita neće doći. Ali, ona je moja sestra i uvek je tu za mene - priznala je Aneli.

O porodici Durdžić

Osvrnula se na porodicu Durdžić i svoj odnos sa njima:

- Pljuvali su me godinama. Gledali su Maju i Asmina i trebalo je da vide kakvi su to ljudi, kakve su to uvrede.

U jednom momentu, Aneli se rasplakala kada su je medijske ekipe pitale o Neiru.

- Ja njega volim, on je moj nećak, uvek ću ga voleti i uvek ću mu pomoći. Tu sam za njega - rekla je ona i grcala u suzama.

Sve što je rekla možete pogledati u prilogu ispod:

10:15 Aneli se rasplakala Izvor: Kurir

Pogledajte šta je sve pobednica rekla: