Slušaj vest

Aneli Ahmić je nakon 10 meseci u rijalitiju Elita 9 izašla kao drugoplasirana.Ona je osvojila 50.000 evra, a pobednica Elite 9 je Stanija Dobrojević koja je osvojila prvu nagradu od 100.000 evra.

Aneli se sada oglasila na društvenoj mreži Instagram, gde se zahvalila svojoj podršci ali i obećala da će se uskoro uključiti na lajvu.

- Draga moja mnogobrojna podrško, želim vam se od srca zahvaliti za sve što ste činili za mene tokom ove tri godine, a posebno za ovu godinu koja je za mene bila izuzetno teška. Hvala vam na svakoj poruci, svakom glasu, svakoj reči podrške koju ste mi pružali - napisala je ona, pa dodala:

- Zaista ne znam kako da vam se dovoljno zahvalim i odužim. Obećavam vam da ćemo ovih dana održati jedan lajv kako bismo razgovarali i nadoknadili sve. Trenutno sam malo zauzeta zbog obaveza i emisija, a iskreno, potreban mi je i mali odmor Volim vas sve od srca. Vaša Lavica.

Foto: Printscrean

"Zaslužila sam prvo mesto"

Aneli je ovom prilikom progovorila o učešću u rijalitiju, Asminu Durdžiću i ćerki Nori.

- Svi smo nekako zaslužili baš ova mesta, sve je išlo svojim tokom. Bila bih lažljivica kada bih rekla drugačije, svi su zaslužili ova mesta sem mene koja sam zaslužila prvo, rekla je, pa se osvrnula na odnos sa Lukom Vujovićem koji čeda dete sa Anitom Stanojlović koja je osvojila 3. mesto.

- Nije bilo teško Luku gledati sa drugom. Ne kajem se zbog odnosa sa njim, ponosna sam na sebe što izlazim slobodna kao žena, kao majka i život ću podariti Nori, sreća me čeka negde tamo u koje god doba bila. Sad mi je najpreče da energiju i pažnju usmerim ka ćerki Nori, dodala je i prokomentarisala Asminov odnos sa ćerkom Norom.

- Vrata ka Nori su otvorena, uvek može da vidi svoju ćerku. Moja ćerka ima oca, imaju prava da se viđaju, nikada mu to neću osporiti ni zabraniti, kao ni njoj da vidi svog oca. Prvenstveno ja znam kako je kad su roditelji rastavljeni i koliko očinska figura znači. U ovom slučaju je otac govorio da nije njegova, da treba DNK, da se bolje pogleda u srž svega toga, ali stojim pri svojim stavovima i vrata ka Nori su otvorena. Ja ću je dovesti ka njemu, ići ćemo na sud, ali me to neće sprečiti da pružim priliku i on sa njom razgovara.