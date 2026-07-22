Slušaj vest

Anđelo Ranković je stekao veću popularnost tokom svojih učešča u rijalitiju, a retko ko zna da je završio izuzetno težak fakultet. Naime, on je po diplomi ekonomista.

Anđelo Ranković se, inače, bavio manekenstvom, ali je igrao i fudbal 14 godina. Obišao je različite lokacije sveta, a među njima su London, Rim, Milano, Monako, Monte Karlo, Nica, Kan, Barselona i mnogi drugi.

Ovako je izgledao na finalu "Elite 9":

1/7 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Marko Karović

Jedno vreme je živeo čak i u Johanesburgu, ali i Dubaiju.

Anđelo je poput Stanije Dobrojević, sa kojom je imao blizak odnos, završio Ekonomski fakultet.

O odnosu sa Stanijom

- Hvala Bogu porodica je zadovoljna mojim ponašanjem i kako sam reagovao, ostao sam dostojanstven. Nisam želeo da ulazim u veze, jer nisam to osetio. Bilo je lepih devojaka, ovo je prva sezona da izlazim slobodan, volim što je to tako. Između mene i Stanije Dobrojević jesu postojale varnice, međutim to je sve stalo.Možda smo oboje bili svesni da to nije to. Posle smo ušli u rasprave i svađe i više nismo bili ni drugari. Naš temperament nije isti, to bi bila greška da smo ušli u neku dublji odnos - kaže on, pa nastavlja:

Ovako je Stanija izgledala kada je odnela pobedu:

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Sve što se izdešavalo sa Kačavendom je priča od spolja. Do kontakta sa njom je došlo tako što me je dodala na Instagramu, a ja sam joj nešto lajkovao. Da je trebalo nešto da se desi, desilo bi se, a ništa se nije desilo. Nikad ne reci nikad, ali je moja odluka da je to to što se tiče moje rijaliti karijere. Moj najlošiji izbor je bila Anita Stanojlović, znao sam da će ostati trudna. Znao sam da to želi - ispričao je on, a zatim progovorio o svom tati i prisetio se detinjstva:

- Ja o svom ocu i porodici ne pričam. Pokušavao sam svih ovih godina da ih sklonim. Ne želim da ih uplićem, Svestan sam da imam njegovu podršku, to je moj otac. Moji su se razveli, jer su bili na dva različita kontinenta, imao sam najnormalnije detinjstvo - rekao je Anđelo.