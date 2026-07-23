"OVO JE ASMINOVA NAJVEĆA TAJNA!" Aneli u programu uživo pokazala fotografije, Durdžić pobesneo: "Neka se javi, prihvatiću ga"
Aneli Ahmić i Asmin Durdžić gostuju u emisiji "Narod pita", a već na samom početku došlo je do žestokog sukoba. Aneli je pokazala fotografije mladića za kojeg tvrdi da je Asminov sin Samuel.
Nakon što je fotografija prikazana u programu, Durdžić je burno reagovao i oštro negirao Aneline tvrdnje, čime je rasprava dodatno eskalirala.
- Imam sliku Samuela, javila se njegova učiteljica.
- Želim da okačiš tu sliku, pa nek se oglasi taj mali. Sad svaka žena može oglasiti i reći da je moj sin. Evo gledaoci pronađite ovog malog. Molim da se oglasi ovaj dečko, na bilo kom jeziku neka se oglasi i odmah želim da moje dete ide na DNK, ako bude potvrđeno da je moj sin, biće prihvaćen - rekao je Asmin.
Aneli je kasnije pokazala staru Asminovu fotografiju gde je pozirao sa dečakom za kojeg ne na mrežama i sam tvrdio da mu je sin.
Aneli: "Idem na psihoterapije"
Aneli je rekla da joj je teško nakon izlaska iz Elite.
- Majka mi se razbolela, često je u Dubrovniku. Brat mi je podrška, on je uz mene. Noru ne mogu pustiti da ide u Austriju dok ne steknem poverenje, on može da dođe da vidi Noru, biće tu i moj brat. Slali su socijalni rad kod moje mame, svašta su radili, sve su mi ispričali kad sam došla. Stiglo me je sve što sam saznala. Asmin je rekao da će videti Noru, brat je svim srcem uz mene. Ne želim nikakav kontakt sa Asminom, previše mi je loših stvari uradio. Tek sada imam posledice svega što mi je uradio. Sinoć sam celu noć plakala. Danas sam išla kod psihologa.