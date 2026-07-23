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Anđelo Ranković važio je za favorita u "Eliti 9", međutim u finalu nije ostvario dobar plasman. Razočaran je otkrio da više nikad neće učestvovati u rijaliti formatima, a sad je pokazao kako uživa u lepom, julskom danu.

Anđelo se opustio na reci, a za društvene mreže pozirao je polugo.

Jurio je kao furija, te nije skidao osmeh sa lica.

Anđelo Ranković divlja po reci Foto: Printscreen

"Sloboda", poručio je on putem Instagrama, a detalje pogledajte u kadrovima iznad..

Iskreno o odnosu sa Stanijom Dobrojević

Anđelo je baš kao i Stanija Dobrojević, sa kojom je imao blizak odnos, završio Ekonomski fakultet.

"Hvala Bogu porodica je zadovoljna mojim ponašanjem i kako sam reagovao, ostao sam dostojanstven. Nisam želeo da ulazim u veze, jer nisam to osetio. Bilo je lepih devojaka, ovo je prva sezona da izlazim slobodan, volim što je to tako. Između mene i Stanije Dobrojević jesu postojale varnice, međutim to je sve stalo. Možda smo oboje bili svesni da to nije to. Posle smo ušli u rasprave i svađe i više nismo bili ni drugari. Naš temperament nije isti, to bi bila greška da smo ušli u neku dublji odnos. Sve što se izdešavalo sa Kačavendom je priča od spolja. Do kontakta sa njom je došlo tako što me je dodala na Instagramu, a ja sam joj nešto lajkovao. Da je trebalo nešto da se desi, desilo bi se, a ništa se nije desilo. Nikad ne reci nikad, ali je moja odluka da je to to što se tiče moje rijaliti karijere. Moj najlošiji izbor je bila Anita Stanojlović, znao sam da će ostati trudna. Znao sam da to želi", rekao je nedavno Anđelo Ranković.

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Anđelo Ranković

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22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv