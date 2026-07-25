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Svetlana Ceca Ražnatović rešila je da stane na put uvredama i neosnovanim optužbama koje se poslednjih godina sve češće pojavljuju na društvenim mrežama. Folk zvezda jasno je stavila do znanja da više neće prelaziti preko komentara koji, kako smatra, narušavaju njen ugled, već će svaki slučaj prepustiti nadležnim institucijama.



Sve je počelo nakon što je pevačica na svojim društvenim mrežama objavila snimak ispred porodične kuće. Na video-zapisu vidi se kako voda curi na više mesta, a Ceca je želela da pokaže situaciju sa kojom se suočila. Međutim, ubrzo su pojedini profili i kanali preuzeli njen snimak, uz komentare koji nisu govorili samo o samom događaju, već su iznosili lične ocene i tvrdnje na račun njenog lika i dela.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

Nedopustivo

Takav sadržaj nije prošao bez reakcije jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvezda. Ceca je javno odgovorila autoru jednog od spornih komentara i poručila da će pravdu potražiti na sudu.

Ne da na sebe

-Gistro si ti objektivan. Ide tužba, pa ćeš sve ove navode morati da dokažeš. Sram te bilo - napisala je Ražnatovićeva.

Ovom objavom pevačica je jasno stavila do znanja da više neće tolerisati, kako smatra, širenje neistina i uvredljivih tvrdnji na internetu. Njena poruka izazvala je brojne reakcije pratilaca, od kojih su mnogi podržali odluku da zaštitu svog ugleda potraži pravnim putem.

Poznato je da su društvene mreže poslednjih godina postale mesto na kojem javne ličnosti svakodnevno trpe kritike, uvrede i različite optužbe, a sve više poznatih odlučuje da takve slučajeve rešava pred sudom. Čini se da je i Ceca sada odlučila da povuče jasnu granicu i svima koji iznose ozbiljne optužbe poruči da će za svoje reči morati da odgovaraju.