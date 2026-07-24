KARLEUŠA OTVORILA DUŠU! Otkrila kako su je Jovana i Željko Joksimović tešili posle afere koja je potresla domaću estradu
Pop diva, Jelena Karleuša prisetila se jednog od najtežih perioda u svom životuka, kada su, kako je svojevremeno tvrdila njene intimne fotografije dospele u javnost.
Govoreći o tom teškom iskustvu, pevačica je otkrila da su joj u tim teškim trenucima veliku podršku pružili Jovana i Željko Joksimović, koji su bili uz nju kada joj je to bilo najpotrebnije.
- Odem na jednu lepu večeru kod Željka i Jovane Joksimović. Krenem da pričam šta mi je bilo teško i pričamo o toj situaciji sa tim slikama i dobila sam i od Željka i od Jovane jedan divan kompliment. Valjda da me uteše ljudi, nisu više znali šta da mi kažu, rekli su mi: "Molim? Vidi, ona je toliko lepa..." Ona je ono što je bilo na naslovnim stranama, pretpostavljate šta. "Hajde da je ružna, nego je toliko lepa. Meni svi prijatelji kažu što je lepa" kaže Željko. Pitala sam Željka šta priča i okrenem se ka Jovani jer je to pričao pred njom, a ona kaže: "I ja sam rekla vidi što je lepa" - prisetila se Jelena te situacije u emisiji na "Prvoj".
Popela se na prvo mesto svih trending lista
Podsetimo, Jelena Karleuša je nedavno predstavila tri nove pesme, koje su za veoma kratko vreme ostvarile veliki uspeh. Numere su se ubrzo našle u samom vrhu trending lista na muzičkim platformama širom regiona, ali i u pojedinim evropskim zemljama, beležeći milione pregleda i veliki broj pozitivnih reakcija publike.