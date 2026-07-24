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Pop diva, Jelena Karleuša prisetila se jednog događaja iz perioda kada je tek pravila prve korake na muzičkoj sceni, otkrivši detalje susreta sa Cecom Ražnatović koji se dogodio pre mnogo godina.

Karleuša dala poklon Ceci Ražnatović
Karleuša dala poklon Ceci Ražnatović Foto: Damir Dervišagić, ATA images

Pevačica je ispričala da je u to vreme zarađivala prvi honorar pevajući prateće vokale, a jedno od iskustava koje joj se posebno urezalo u sećanje vezano je upravo za Cecu.

 - Prvi honorar sam zaradila pevajući prateće vokale Milošu Bojaniću (smeh). To je bilo pre onih čuvenih pratećih vokala za pevačicu Dajanu. Sa Cecom sam pevala prateće vokale, stajale smo jedna pored druge u gluvoj sobi i Ceca je posle prokomentarisala da je šteta što sam debela i ružna, da dobro pevam, ali da nikad neću biti zvezda. Tako da se ispostavilo da ne trčiš pred rudu, nikada - rekla je Jelena.

Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Ana Paunković, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen/Zvezde Granda, Ana Paunković

Oglasila se povodom novog albuma

Podsetimo, Jelena Karleuša je zagospodarila trendingom, a njene nove pesme su osvojile prva tri mesta na Jutjubu, kako u Srbiji, tako u zemljama regiona, ali i šire.

Tim povodom, ona se oglasila i nije krila koliko je srećna i ponosna zbog rekordnog uspeha novog albuma.

- Dragi prijatelji, jako sam uzbuđena i želim da vam saopštim jako lepe vesti. Stoji mi knedla u grlu. Za samo jedan dan pesma "Mata Hari" došla je na prvo mesto muzičkog trendinga u Srbiji, ali i u svim zemljama u regionu, čak i u Austriji. Na drugom mestu, za samo jedan dan, nalazi se pesma "Balkan Boy" i na trećem mestu je pesma "Sad je sve okej" i u Srbiji i u svim zemljama u regionu. Posebno mi je drago što su mi rekli da je na tom prvom mestu nekada bila najviralnija Tiktok pesma. Eto, uspeli smo samo za dan da taj poredak promenimo. Znači, prvo, drugo i treće mesto su pesme sa albuma "Enigma"; "Mata Hari", "Balkan Boy" i "Sad je sve okej". Sad je stvarno sve okej, hvala vam što ste me učinili ovako srećnom i ponosnom posle jako dugog i teškog perioda koji je iza mene. Ne znam ni da se radujem. Radovaću se, verovatno, kad shvatim šta se dešava. Hvala vam, volim vas i idemo dalje - otkrila je JK čije pesme ovih dana ne prestaju da se slušaju.

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Jelena Karleuša nastup u Budvi Izvor: Privatna arhiva