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Maja Nikolić još jednom je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama.

Pevačica je pokazala kako uživa u letnjim danima, a ovoga puta provozala se kvadom i oduševila pratioce nesvakidašnjim kadrovima.

Maja je za ovu priliku odabrala ženstvenu haljinu, koju je u jednom trenutku blago podigla, pa su njene obline došle do izražaja.

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Foto: Printscreen

Privukla pažnju

Sve vreme bila je nasmejana i vidno raspoložena, pokazujući da uživa u svakom trenutku odmora i boravka u prirodi. Fotografije su brzo privukle pažnju njenih pratilaca, koji su je u komentarima obasuli komplimentima na račun izgleda i energije kojom zrači.

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Foto: Printscreen

Poznato je da Maja i te kako vodi računa o svom izgledu, a svojim objavama često pokazuje da, uprkos brojnim poslovnim obavezama, ume da pronađe vreme za opuštanje i uživanje. Ovoga puta spojila je avanturu i prirodu, a prizori sa poljem suncokreta i vožnje kvadom osvojili su njene fanove.

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15:21
STARS 605 18.07.2026. Izvor: Kurir TV