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PevačicaMaja Nikolić zimus se udala za novog izabranika, što je njen treći brak.

Ona je sudbonosno "da" izgovorila u tajnosti vlasniku jednog lokala u kojem je često nastupala. Njih dvoje uživaju u njihovoj ljubavi, a trenutno se nalaze na letovanju odakle Maja skoro svakodnevno na svom Instagramu objavljuje fotografije.

Poslednja objava pokazuje kolika je ljubav između njih dvoje. Maja se ljubi sa suprugom, a oboje pokazuju burme, koje do sada šira javnost nije imala priliku da vidi.

- Kada je ljubav prava i tišina govori - napisala je Maja uz fotografiju.

1/6 Vidi galeriju Maja Nikolić Foto: Printscreen, Kurir

Ona je i ranije objavila fotografiju sa trećim suprugom.

- Moj muž, moj producent, moj život, moje sve - napisala je tada.

Podsetimo, maja je u prvom braku bila sa Mirkom Šćepanovićem sa kojim ima sina Novaka. Razveli su se kada je njihovo dete imalo samo godinu dana.

Drugi brak sklopila je sa muzičarem Vukom Kandićem. I sa njima ima sina Lazara.

Vuk Kandić je sin harmonikaša Vladeta Kandić - Bata Kanda. Njen bivši suprug je muzičke studije završio u Americi, a potom je počeo da radi kao broker.

Kako je RTS u jednom intervjuu napisao, Kandić je u jednom trenutku živeo kao Vuk sa Vol strita, iz istoimenog filma.

Foto: Printscrean

- Ja sam 1991./92. diplomirao u Beogradu. Odlazim u Ameriku, na muzičku akademiju, iako sam hteo u Rusiju, ali sam se u poslednjem trenutku odlučio za Ameriku jer sam dobio stipendiju. Diplomirao sam 1996. u roku i krećem da se bavim produciranjem, postprodukcijom, miksovanjem u Pitsburgu, gde sam i završio fakultet. Posle godinu dana slučajno mi se ukazala prilika da u jednoj firmi radim na proviziji kao broker za prodavanje kredita za nekretnine. Na kraju se ispostavilo da sam se samo time bavio poslednjih 18 godina - rekao je pre 4 godine Vuk Kandić.

U Beograd se vratio 2006. godine, a potom je pronašao novu ljubav Danijelu i s njom dobio dve ćerke.

Danas živi u Srbiji, a uporedo radi u Americi. Studira, komponuje, producira, a jednom prilikom objasnio je kako sve postiže.