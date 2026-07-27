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Javnom sukobu među nekadašnjih partnera Borislava Terzića Terze i Milice Veličković, ne vidi se kraj. Glavni problem između njih je starateljstvo nad detetom.

Terza je najavio tužbe u svojim medijskim nastupima, a u javnost su dospele šok poruke njegovog brata Miloša koje su otvorile nova pitanja.

Porodični sukob?

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

Sada je bačeno svetlo na porodični sukob, te su otkrili da je Milica navodno imala ideju da ostavi dete mesec dana kod Terzića.

- Opet ti kažem, ako hoće lepo da se dogovara za dete, može, ako ne, žao mi je. Bez inata, bez medija - napisao je miloš izvesnoj Neni, na šta mu je ona odgovorila da se ponaša kao "poglavica" i da Milica niti ostavlja dete kod njega, ali ništa ni ne traži.

- U ovoj kući jesam. Rekao sam ti da zna sa nama, dušu bismo joj dali, ovako samo problem. Rekao sam ti, to je stav i mog oca, znam šta mi je rekla, dete njoj služi da se inati, a ja to upravo ne dam - odgovorio je Miloš koji je time stavio do znanja ko se pita u njihovoj kući.

Terzin brat je u prepisci istakao da dolazak deteta na mesec dana zahteva ozbiljan dogovor i promenu ritma cele porodice, a ne da Milica samo "dovede dete i ostavi ih da se snalaze". Na Nenino pitanje zašto Terza ima pravo na sve i zašto Miloš uvek nađe opravdanje za brata koji je ostavio dete, Miloš je izneo ultimativni uslov pod kojim devojčica može biti kod njih.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen/Instagram

- Ne treba mi to, ni meni ni mojoj porodici. To mi je rekla lično. Ne pričam ja o novcu, samo ti kažem šta Barbara ima ovde i šta joj otac ostavlja, a vi uporno da ništa ne pruža. Znam šta mi je rekla, ne može da mi kaže:"Dovešću je tu, pa se vi snalazite". Nisam se upecao, već znam da ona to planira. Nije meni što će dete biti tu, nego što za toliki period svi moramo da menjamo ritam i obaveze, za to mora dogovor, a ne:"Ja ću vam je dovesti, a vi vidite šta ćete" - objašnjavao je Miloš.

"Zahtevam da budem upisan kao otac"

U jeku ovog skandala, oglasio se i sam Borislav Terzić Terza tokom gostovanja u emisiji "Narod pita", gde je otkrio da je spreman na radikalne pravne korake kako bi dobio starateljstvo i potvrdio očinstvo.

- Zahtevam da budem upisan kao otac i da mi dozvoljava da viidm dete. Moram da se zahvalim mojoj podršci jer nikada nisu rekli ružnu reč za Milicu. Želim da brinem o svom detetu, sređujem na spratu sobu za nju. Zbog tih stvari želim da to sve bude sudski i ne želim da mi brani da viđam dete kad se njoj digne ona stvar. Meni je žao što moram da idem na sud, ali očigledno devojka ne želi dogovor nikakav. Ja sam svestan svojih postupaka, ali mislim da dete ne treba da ispašta, mene je stvarno blam što moram javno da se prepucavam. Od mene Milica neće dobijati uvrede, ona je dobra majka i vide ljudi kako se ona ponaša prema Barbari. Ona će se jednog dana kajati, mi se samo blamiramo s ovim stvarima - rekao je Terza.

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

Iako je priznao da ga je sramota javnog prepucavanja, istakao je da Milicu neće vređati jer je dobra majka, ali da ne želi da mu ona brani viđanje deteta, zbog čega je pravni epilog na sudu postao neizbežan.

Kurir.rs / Pink.rs / Blic

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