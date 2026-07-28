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Foto: Petar Aleksić, Boba Nikolić, Nemanja Nikolić

Tokom emisije tenzija je bila prisutna od samog početka, a učesnice nisu birale reči. U više navrata došlo je do žestokih verbalnih okršaja i razmene optužbi, zbog čega je atmosfera u studiju bila izuzetno napeta.

- Prošlo je 7 dana od završetka rijalitija. Ona je bila moja poznanica, to je rekla i u rijalitiju i da smo se videle par puta - rekla je Maja.

- Je l' Taki bio intiman sa Stanijom? - pitao je Darko.

- Da - rekla je Maja.

- Taki je bio intiman sa tobom. Ja ih pozivam na poligraf. On je jedna spdačina kome se smeju svi - rekla je Stanija.

- Tvoja nemoć je što pokušavaš sad da hvataš na galamu. Tebe boli istina. Pokazala je nemoć jer je bila kombinacija na jednu noć mom ocu. Ostrašćena si zbog svoje prošlosti - rekla je Maja.

- Ovo su dve budale s kojima moram da sedim u emisiji. Sramota me je od Anelinog ponašanja, drugo, Maja je ostrašćena - rekla je Stanija.

- Okitila nam je ovde studio kao da je Nova godina. Ostala je zaleđena u dvehiljaditim. Ko sneguljica - rekla je Maja.

- Maji sam bila mentorka. - dodala je Stanija.

- Ja sam je vratila u medije. Kada te neko linčuje, povučeš se, ostaviš. Nije htela da ostavi Asmina posle klupice - rekla je Aneli.

- Je l' ovako izgleda pobednica? Došla sa haljinom od 30 evra - rekla je Maja.

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

Mustafa Durdžić stao uz Staniju

Podsetimo voditelj Darko Tanasijević u istoj emisiji pročitao je poruku koju je Mustafa Durdžić uputio preko Asmina Durdžića, tražeći broj telefona Stanije Dobrojević. Tom prilikom je poručio i da su bivše partnerke njegovog sina "tukle kao vola u kupusu".

U narednom uključenju, Mustafa je poslao novu poruku u kojoj je u šaljivom tonu napisao da se "budi rano, a nema snajki da ga bude kafom".

Tom prilikom još jednom je javno stao uz Staniju, ističući da je "ona sama, a sve ostale su na drugoj strani". Kao poseban znak pažnje, Darku Tanasijeviću poslao je i fotografiju cveta koji mu je Stanija svojevremeno poklonila.