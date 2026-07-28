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Sinoć su u emisiji "Narod pita" gostovale Stanija Dobrojević, Maja Marinković i Aneli Ahmić. Pored žestokih sukoba i brojnih prozivki koje su obeležile program uživo, tenzije su se nastavile i tokom pauze za reklame.

Naime, Aneli Ahmić ušla je u novi sukob sa Stanijom Dobrojević, koju je u jednom trenutku snimala mobilnim telefonom iza kamera. Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, a na njemu je prikazano kako se njih dve prepiru i razmenjuju uvrede dok kamere u studiju nisu bile uključene.

Foto: Preent Screen

"Šmrkačice, povuci još jednu linijicu, pa da imaš za narednih sat vremena jer si dovoljno vređala. I na čas da naučiš kako se ponaša u emisiji. Sram te bilo, ko budala neka.", poručila je Stanija besno, a Aneli je sve javno podelila.

Uključio se Asminov otac u emisiju

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je poruku u kojoj je Mustafa Durdžić zatražio Stanijin broj telefona preko Asmina Durdžića, uz komentar da su njegovog sina bivše partnerke "tukle kao vola u kupusu". U kasnijem uključenju, Mustafa je poslao poruku u kojoj navodi da se "budi rano, a nema snajki da ga bude kafom".

On je takođe pružio direktnu podršku Staniji, navodeći da je ona "sama, a one su sve na drugoj strani". Kao znak pažnje, Mustafa je voditelju poslao i fotografiju cveta koji mu je Stanija ranije poklonila.

Maja Marinković je burno reagovala na ove poruke, ističući da je porodica Durdžić ne zanima i nazvavši ih "prevrtljivim ljudima" koji često menjaju stranu.

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

"Zabole me uvo za Durdžiće, ko su meni oni u životu, apsolutno me ne interesuje", izjavila je Maja, dodajući da smatra da ovakvi komentari predstavljaju nepoštovanje prema sopstvenom sinu.

Ona je napravila poređenje sa svojim ocem Takijem, koji takođe ne podržava njenu vezu, ali se ne oglašava u medijima kako ne bi sramotio naslednika. Marinkovićeva je iznela i sumnju da Asminova porodica na ovaj način pokušava da je odvoji od njega.

Aneli Ahmić se složila sa Majinom ocenom o ponašanju Asminovih roditelja i optužila Mustafu za loše postupanje prema supruzi Mevlidi u prošlosti. Aneli je istakla da Asminovi roditelji svojim postupcima nanose štetu svom sinu i svesno ga čine nesrećnim.