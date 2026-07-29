Slušaj vest

Godinama unazad svadbena veselja bila su rezervisana za pevače narodne muzike i izvođače koji su upravo na privatnim proslavama izgradili veliki deo svojih karijera. Međutim, poslednjih nekoliko godina na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni dogodila se velika promena – sve više pop zvezda, koje su do skoro nastupale isključivo na koncertima, festivalima i korporativnim događajima, počelo je da prihvata angažmane i na venčanjima.

Pop pevači osvajaju svadbe

Trend koji je do nedavno bio gotovo nezamisliv danas postaje sve češća pojava. Mladenci više ne žele samo dobar bend i standardni repertoar, već žele da im najvažniji dan u životu ulepšaju upravo izvođači čije pesme slušaju godinama. Zbog toga su spremni da izdvoje značajne sume novca kako bi omiljena zvezda zapevala makar nekoliko pesama.

Jedan od pevača koji je iznenadio javnost ovom odlukom jeste Hari Mata Hari. Muzičar koji je decenijama gradio karijeru na velikim koncertima, festivalima i prestižnim manifestacijama, u poslednje vreme se može videti i na luksuznim svadbama. Hari na ovakvim događajima izvodi svoje najveće hitove, a njegovo pojavljivanje gotovo uvek izazove oduševljenje među gostima koji zajedno pevaju pesme koje su obeležile brojne generacije.

1/5 Vidi galeriju Hari Mata Hari Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Sličnim putem krenula je i Senidah. Regionalna muzička zvezda, poznata po modernom zvuku i milionskim pregledima na digitalnim platformama, počela je da nastupa na privatnim proslavama. Njeni nastupi na svadbama postaju pravi spektakl, a mladenci je angažuju kako bi atmosfera u jednom trenutku dobila potpuno koncertni karakter.

1/12 Vidi galeriju Senidah Foto: M.P./ATAImages

Ni Petar Grašo više nije rezervisan samo za velike bine. Hrvatski pevač, čije su ljubavne balade neizostavan deo gotovo svakog venčanja, sve češće prihvata pozive mladenaca. Njegov dolazak predstavlja poseban trenutak večeri, naročito kada uživo otpeva pesme uz koje su se mnogi parovi zaljubili ili odlučili da upravo uz njih započnu zajednički život. Jednom prilikom pevao je i na venčanju Darka Lazića, a kako se tada pričalo za 10 minuta uzima vrtoglavu cifru.

1/5 Vidi galeriju Petar Grašo Foto: ATA images, Promo/Nikola Vulikić, Kurir Televizija

Posebno interesantna praksa vezuje se za Sergeja Ćetkovića. Popularni crnogorski pevač vrlo često na svadbama nastupa kao specijalno iznenađenje upravo tokom prvog plesa. Dok mladenci očekuju da će plesati uz snimljenu verziju njegove pesme, Sergej se iznenada pojavljuje i uživo izvodi numeru, što kod prisutnih neretko izazove suze i ovacije. Takvi snimci kasnije preplave društvene mreže i postanu jedni od najgledanijih svadbenih trenutaka.

1/17 Vidi galeriju Sergej Ćetković Foto: Mario Poje/Extra FM

Među pop izvođačima koji su poslednjih godina postali rado viđeni gosti na luksuznim venčanjima nalazi se i Nenad Knežević Knez. Za razliku od klasičnog nastupa koji traje satima, Knez se na svadbama najčešće pojavljuje u jednom od najsvečanijih trenutaka večeri – kada iz kuhinje izlazi mladenačka torta. Uz njegove bezvremenske hitove, mladenci seku tortu, dok gosti ovaj trenutak isprate gromoglasnim aplauzom i pevanjem. Njegovo iznenadno pojavljivanje unosi posebnu emociju i daje dodatnu dozu glamura, pa ne čudi što se sve više parova odlučuje upravo za ovakav koncept proslave.

1/8 Vidi galeriju Nenad Knežević Knez Foto: Boba Nikolić

I Zdravko Čolić je s vremena na vreme specijalni gost na venčanjima, a da imate tu čast da vam Čola zapeva na najlepšem danu u životu bi vas koštalo kao jedna garsonjera. Kako se navodi u ranijim tekstovima o ovoj temi, pop zvezda minut pevanja naplaćuje 1000 evra.

Sve je drugačije nego pre desetak godina

Organizatori luksuznih venčanja kažu da su zahtevi mladenaca danas potpuno drugačiji nego pre desetak godina. Nekada je bilo dovoljno angažovati dobar orkestar koji će zabavljati goste do jutra, dok danas sve veći broj parova želi da na svom venčanju ima i ekskluzivnog gosta – poznatu pop zvezdu koja će otpevati nekoliko pesama ili održati mini koncert.

Takvi nastupi postali su svojevrsni statusni simbol. Pojavljivanje velikih muzičkih imena daje venčanju dodatnu ekskluzivnost, a gosti često imaju utisak da prisustvuju pravom koncertu. Upravo zbog toga snimci ovakvih nastupa veoma brzo postaju viralni na društvenim mrežama, gde se komentarišu danima.

Muzička scena se vremenom promenila, pa su i sami izvođači postali otvoreniji prema privatnim angažmanima. Dok su nekada pop pevači smatrali da su svadbe rezervisane isključivo za izvođače narodne muzike, danas takve podele gotovo da više ne postoje. Publika sluša različite žanrove, pa mladenci žele da tokom jedne večeri čuju i narodnjake, i pop hitove, i strane pesme, zbog čega se sve češće odlučuju da uz bend angažuju i jednog ili više poznatih izvođača.

Čini se da će ovaj trend tek doživeti svoj vrhunac. Sve je više pop zvezda koje prihvataju ovakve nastupe, a luksuzna venčanja polako postaju mesta na kojima se održavaju mini koncerti najvećih regionalnih muzičkih imena. Ono što je do juče bilo nezamislivo danas je postalo nova realnost estradne scene – granica između koncertnih bina i svadbenih sala gotovo da više ne postoji.