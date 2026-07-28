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Milena Kačavenda tri sezone zaredom učestvovala je u rijalitiju "Elita". Iz "Elite 9" izašla je sa velikim uspehom, budući da je zauzela 7.mesto. Prve dane nakon rijaltija iskoristila je da odmori, a sad je oplela po mnogim bivšim učesnicima pomenutog rijalitija.

- Lepo je biti slobodan. Dane provodim kod kuće. Koristim svaki momenat da ulovim decu, a moj dlakavi sin je uvek sa mnom. Tu je moj pas, a za njim večito kukam. Deca su - idi mi, dođi mi. Uglavnom sam majka i uglavnom sa ovih nekoliko mojih prijatelja koje nemam, kako su rekli, spremamo ručkove. Pošto sam ti ja dežurna kuvarica, to gledaoci ne znaju. Ja obožavam da kuvam i onda su svi kod mene. Promenada u dvorištu. Gledamo u nebo, slušam muziku. Nije lako da se akomodiraš, ali uglavnom u četiri zida, jer ova sezona mi je donela takvu pompu da nema gde me ljudine zaustavljaju, a ja sa svima i proćaskam, javim se i slikam se, toliko sam umorna. Mislim da će jedan dan jezik da mi otpadne, da ću ga skupljati negde po ulici - priča u svom stilu Milena Kačavenda.

1/8 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Instagram, Printskrin/Instagram

S obzirom na to da su postojali navodi da je sinovi ne podržavaju i da je osuđuju, otkrila je kakva je realnost.

- Moji sinovi ne gledaju rijaliti. Moji sinovi su van toga. Dobiju po neki klip. Oni znaju da ja sve radim zbog njih. Njima je jasno, da sam ja nesvesno ušla u medije. Nisam se ja nadala toj popularnosti, niti mogućim dešavanjima. Oni su super, gledaju svoja posla, imaju divne devojke koje su tu da balansiraju - rekla je bivše učesnica "Zadruge 9 Elite" pa otkrila da li su je sinovi kritikovali:

Apsolutno ne. Zato što kada sam ja sela i s njima razgovarala i objasnila im određene situacije, onda im je bio jasan onaj moj početak, da sam bila potpuno nejasna s početka, kada sam se napila, kada sam imala ono par nekih situacija. Mnogo je nezgodno kada u sebi držiš stvari, koje treba da sakriješ, a da se praviš blesav. Ja u suštini nisam lažov. Ja sam ta - ma pucaj, udri po meni, moj život, moja stvar. Stojim iza svojih postupaka. Najgore mi je kad treba da muljam, a teško sam prikrivala određene stvari - iskrena je ona.

Bez dlake na jeziku o Janjušu i Anđelu

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Na pitanje šta su joj sinovi rekli na priče u vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem i Anđelom Rankovićem, kaže:

- Umrli su od smeha. Za Anđela su znali, za Janjuša nisu znali kakav je naš konkretno odnos bio, ali su bili sablaznuti. Njima je jasno kao dan da njihova majka nije žena na poziv. Koliko sam ja dugo bila sama. Videli ste i dve godine u rijalitiju da sam bila solo. Priča je smešna. Razočarali su se jer kad je Lazar upoznao Janjuša, njemu je on toliko bio gotivan i kaže: “Vi biste mi bili top.” I onda je on bio zbunjen kao što si se napila, kao ženo, šta ti bi? Baš smo prešli onako faze od ulaska, pa do kraja. A onda mu je postalo jasno i bio je šokiran onakvim izjavama Janjuševim za mene. Kaže: “Ja sam njega ipak nekako doživljo muškarcem”. Janjuš je duhovit, harizmatičan, šarmantan, s njim stvarno čovek može normalno da razgovara. Van rijalitija moj sin ga je totalno drugačije doživeo.

Kačavenda je otvoreno prokomentarisala i Janjuševu vezu sa Vanjom Živić.

- Srećno im bilo. Da im je srećno, dugovečno i berićetno, da Bog da do kraja života živeli zajedno. Drago mi je da su se pronašli. Što se njega tiče, ja nemam ništa loše da kažem. Prema meni je ispao najveće smeće, g*vno i šljam. Sve ono što su za njega govorili je istina. Ja sam sebe dovela u zabludu da je bila istina neke stvari koje je on govorio, da on želi da živi drugačije, da želi da ima normalnu partnerku i da neki drugi deo života živi kao normalan muškarac. Desilo se to da je njemu to čist rijaliti i da je njemu to sve "idi mi dođi mi", da sam ja sebe obmanula. Mi smo isto gledali na naš odnos napolju, ali kad smo ušli, onda sam bila "luda baba", drugarica kojoj je on zamerio što se napila. Ko si bre ti druže? I nije to poenta, naš razdor je krenuo od zameranja za moju bivšu drugaricu, kako držim drugaricu kao mrtvu kravu s jednom nogom. Tad se sve okrenulo, tako da ja imam najgore moguće mišljenje o njemu kao čoveku i muškarcu - bila je oštra Kačavenda.

Kačavenda ističe da su joj se ugasila osećanja prema Janjušu.

- Apsolutno, davnih dana. Nisu ona ni bila na nekoj poziciji da kažeš: “Zaljubljena na smrt”. Nemam ja malo godina, mozak je ispred svega, neću ni reći da je to bila greška. Neka gledaoci procenjuju sami da li sam ja žena na poziv i da li sam ja neka glupača koju tek tako možeš da nadigraš. Nije mi više ni važno. A da sam u nekom periodu razvila nekakve emocije prema njemu - da, jesam, ali to više ne postoji - kaže ona, otkrivajući da li oseća sa Janjuševe strane da su se emocije ugasile:

- Pa s njegove strane ne bih ja to tako ocenila. Mislim da je on jedno g*vno, jedan mufljuz, jedno smeće i da je samo pokušao to veče da spusti loptu. “Pa nisam te ja vređao. Pa nisam ja to govorio”. Pa druže nisam ja došla iz šume Amazonije, pa sam zaboravila šta se dešavalo pre samo 10 dana. On je doprineo tome da je vrlo teško, obzirom da sam jako dugo bila sama da ću uopšte bilo kome više dati pristup, jer i ovo što smo javno eksponirani sada otvara mnoga pitanja kome da veruješ.

Milena je otkrila i da ima udvarača.

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Ma vidi, ima. To na Instagramu, mene ne zanima, to je ludilo mozga. Podrška mi je ogromna, ali naravno, muškarci reaguju - ispričala je ona, pa se osvrnula na ključan momenat u "Eliti" kada je odlučila da promeni svoj život i odnos prema ukućanima:

- Ja sam emotivno bila loše. Ja nisam tip koji to pokazuje. Mnoge borbe su se u meni vodile, a trudila sam se da se to ne vidi. I bio je momenat da sam rekla “pukovnik ili pokojnik”. I tad sam u tom trenutku odlučila zdrava ishrana. Ne pijem alkohol. Iako su pričali kako pijem iza kreveta, da se krijem od mame i tate, a imam pet banki. Pa sam se bacila na trening, sunčala se. Nisam im dala da progovore - objasnila je ona.

Milena ne krije da nema nikakav kontakt sa Anđelom Rankovićem nakon rijalitija, te da joj se nije javio.

- Naravno da nije, niti će. To je jedna metla koja je htela neku priču. On se udavio u svojoj nebitnosti. Povraća mi se od tih učesnika koji su godinama tu, a kada su bili u pričama, bili su u lažnim samo zbog rijalitija i plasmana. A onda kažu: “Ja sam ove godine tu da samo dišem ovaj vazduh i da budem lep". U rijalitiju se zna kako se radi i nije dovoljno samo da budeš lep i da smrdiš na garnituri, jer mnogo je tamo lepih ljudi i devojaka i momaka - smatra Milena.

Milena: "Asmin je dužan, prevario je pola Austrije"

Milena je bez dlake na jeziku dala svoj sud i o vezi Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Šta će on da radi, boli me uvo. Ja njega vidim u “Eliti 10”. Nadam se da će biti neka jaka ekipa koja će da objasni Asminu šta su igrači. A što se Maje tiče, moje razočarenje stoji. Ne mogu da verujem da se žena zaljubila u to smeće, nažalost, mislim da će proći gore od njih dve, od Stanije i Aneli svakako, tako da ja Maju ne vidim sa tim mufljuzom. Ja Maji ne mogu da praštam nijednu stvar gde, pa da ti je otac najgori na svetu, pa da ti je majka najgora na svetu, ja mu ne bih oprostila. Šta bi bilo da me ne voliš? Maja je egal bila sa njim, ali sve je kretalo sa njegove strane. On je govorio: “Ko god uvredi Maju Marinković imaće problem sa mnom, sve ću da gazim", a onda već tri dana nakon toga je njena porodica cela bila na tapetu. Ona je bila "ološ koja je imala partnere po Budvi za pare".

Milena je rekla i šta je saznala o Asminu Durdžiću nakon što je napustila rijaliti šou.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Naravno da jesam, mnogo stvari, ali me ništa nije šokiralo, jer sam sve shvatila u hodu unutar rijalitija. Shvatila sam da je Asmin mufljuz jedan, prevarant, smeće, da je izvarao pola Austrije, da je dužan i ružan Bogu i narodu, da je nula čovek, da ga gledaju kao gmizavca i lignju. I baš sam ono kratko nešto propratila u autu sinoć kada je dolazio da doprati Maju, prelazi pešački i okreće se oko sebe. To sam primetila. Obratite pažnju. Ne znam zašto - poručila je ona.

Milena: "Pisao mi je Dane"

Stanija je imala lepe reči za nju, bez obzira na to što su imale konflikt i kaže da joj je žao što su imale sukob.

- I meni je žao, iskreno ti kažem, to sam rekla i unutra jer sam ja nekako kada su me osuđivali kao: "Evo, Staniji spuštaš loptu". Čoveče, ti radiš stvari u skladu sa situacijama. Stanija potvrdila dobar deo priče Aneline velikom većinom za ono šta je i ko je Asmin. Drugo, kažu lažno podržava žene. Nije tačno. Ja sam Staniju podržala. To što su komentarisali kao ti si bila neka mentolka koja je koristila kao čoveka za lovu i ja uopšte ne mislim da je to tako. Lako je u tim nekim godinama kada želiš miran dom i porodicu, prevariti se. Teško je kada živiš u Americi, uvek se negde opredeljuješ za Balkanca i to joj ne zameram jer to je naša krv, tamo je mentalni sklop ljudi je drugačiji. Sukob je bio zbog Anđela. Ja sam to žestoko zamerila, a na kraju smo videli ko je Anđelo, kako se poneo prema njoj, ali sam videla kada je skontala kad je on rekao Asminu - Vidimo se na ručku. Evo, živo se pitam da li su bili na ručku. Žao mi je zbog sukoba, kako sam rekla, tako sam i mislila. Žene ne diram i gaziti ih neću. Toliko posla imam s ovom petoricom smećara. Ta petorica su: Asmin, Janjuš, Anđelo, Luka i Terza - rekla je u svom maniru Kačavenda, a onda se osvrnula na Terzu i Sofiju Janićijević.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Govorila sam mu mesec dana: "Ovo ne smeš da pređeš, beži od nje". Onda je on skočio i rekao: ”Unela si informacije spolja, puni mi glavu mesec dana. To je žena za koju imam emocije". Sofija je jedan odron, kanta smeća - ističe Kačavenda koja je prokomentarisala i odnos Terze i Milice:

- Ja mislim da Milica treba sa njim da rešava na sudu, jer on je govorio da bi poginuo za svoju porodicu. Ne, nije tako. To si pokazao odnosom na svoje roditelje i sve ono što je ova budaletina izrekla, a ti si joj sutradan cedio narandže. Kod mene je završio priču za vek i vekova. Ja sam uvek imala razumevanja za Terzu, više ne. Vređanje mene onakvo zbog Sofije. Evo ti sad druže, sad idi po sudovima - rekla je Milena i dala komentar na Sofiju i Daneta, o kom se mesecima pričalo u rijalitiju, ali i spolja.

- Dane je gospodin, a ona je ološ. Ne želim da svaljujem ništa na Daneta. Čovek mi je poslao poruku, nisam još stupila u kontakt sa njim. Čim sam izašla mi je pisao. Zamolio me čovek da mu se javim ukoliko želim da mi objasni određene stvari - otkrila je naša sagovornica.

Ko ulazi u "Elitu 10"?

Miilena je dala i svoje prognoze za učesnike koje bi volela da vidi u “Eliti 10”.

- Asmin se vraća, Luka ulazi sigurno. Ja bih volela da to bude jedna jaka ekipa starih rijaliti učesnika, da vidim Filipa Cara. Obožavala bih da vidim Dalilu, Dekija. Čula sam da je dobio poziv. Sad su sve spekulacije, ali ja bih volela da vidim tu ekipu gde kada se svađaš - svađaš se, gde voliš kad voliš, gde se miriš organski, svađaš organski - zaključila je ona.

Kurir.rs/Blic