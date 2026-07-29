Nerio Ružanji otkriva ko mu je omiljeni član porodice Ahmić, a na vrhu liste je njegova baba Grofica.
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NERIO ODABRAO OMILJENU OSOBU IZ SVOJE PORODICE! Nema ko se sa kim nije posvađao, a evo šta sada kaže
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Dvanaestoplasirani superfinalista "Elite 9" Nerio Ružanji otkrio je za naš portal ko je njemu najdraži član porodice Ahmić.
Naime, on je radio kviz "Ili-ili", te je tako izabrao omiljenog rođaka, a na spisku su se našle njegova tetka Aneli, baba Grofica, ali i majka Sita, sa kojom već dugo ima problematičan odnos.
Edita ili Sabina - Edita
Edita ili Ićo - Ićo
Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube
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Ićo ili Sita - Ićo
Ićo ili Grofica - Grofica
Grofica ili Aneli - Grofica
Dakle, Neriova omiljena osoba iz porodice Ahmić je definitivno njegova baba Grofica, koja je mnogo puta pominjana u rijalitiju.
On je nedavno otkrio da majka nije pokušala da ga kontaktira nakon finala.
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