Slušaj vest

Dvanaestoplasirani superfinalista "Elite 9" Nerio Ružanji otkrio je za naš portal ko je njemu najdraži član porodice Ahmić.

Naime, on je radio kviz "Ili-ili", te je tako izabrao omiljenog rođaka, a na spisku su se našle njegova tetka Aneli, baba Grofica, ali i majka Sita, sa kojom već dugo ima problematičan odnos.

Edita ili Sabina - Edita

Edita ili Ićo - Ićo

Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

Ićo ili Sita - Ićo

Ićo ili Grofica - Grofica

Grofica ili Aneli - Grofica

Dakle, Neriova omiljena osoba iz porodice Ahmić je definitivno njegova baba Grofica, koja je mnogo puta pominjana u rijalitiju.

On je nedavno otkrio da majka nije pokušala da ga kontaktira nakon finala.

Ne propustiteRijaliti"NERIO JE UNIŠTIO NAŠU PORODICU, UKALJAO NAM JE OBRAZ" Aneli smatra da njen sestrić ne zaslužuje pobedu u "Eliti"! Na tronu bi volela da vidi ovog muškarca
Aneli Ahmić besna na Luku
RijalitiNERIO OTKRIO DA SE KUĆA ANELINE MAJKE RASPADA: Krov je pukao, nema grejanja, iz podruma su izvlačile vodu! Tvrdi da kod njegove bake nema uslova za život
Nerio Ružanji i Hana Duvnjak
Stars"AKO JE REKLA DA JU JE LUKA TUKAO, ONDA JESTE" Grofica stigla u Elitu da podrži ćerku Aneli, pa se obratila unuku Neriju: Lažeš, ali ti sve opraštamo
Aneli Ahmić
RijalitiDEMANTOVALA SESTRU Aneli Ahmić priznala da Nerio i Hana govore istinu! Hana urnisala Situ!
Nerio Ružanji i Hana Duvnjak

 Pogledajte dodatni snimak:

15:21
STARS 605 18.07.2026. Izvor: Kurir TV