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Ivan Marinković nakon izlaska iz Elite 9, nema lepo mišljenje o svojim cimerkama iz rijalitija. On je kako i sam kaže, nakon što se vratio u spoljni svet shvatio kakva je Aneli Ahmić, što ga je razočaralo.

Sinoć je pred početak emsiije "Narod pita", gde je gostovao sa Anđelom Rankovićem, otkrio zašto se razočarao u bivšu drugaricu.

"Aneli me je razočarala, Anđela je nova žrtvica"

- Ona i njen život su me razočarali, kao i njen odnos prema meni, jer me je izdala zbog Anđela, pa vidite kako je prošla. Stanija isto. Ja sam prezadovoljan kako sam se pokazao u ovoj sezoni i hvala mojim glasačima na podršci. Nemam problem sa tim što će me večeras gledaoci rešetati, pošto mora Anđelo da bude dominantan, kad već u rijalitiju nije mogao da bude - rekao je Marinković i dao svoje mišljenje o povratku Anđele Đuričić u rijaliti:

- Video sam da ulazi Anđela Đuričić. Ona će da im bude nova Stanija, nova žrtvica. Smisliće već neku pričicu. Ja sam sa njom na "ratnoj nozi", pošto mi je uradila isto što i Aneli, odnosno izdala me, pa ste videli kako je i ona završila. Odlučiću da li ulazim u narednu sezonu kad vidim još dva-tri potpisa, a ne samo Anđelin - rekao je Marinković.

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

Progovorio o Kulićkama

Marinković je često na meti negativnih komentara, jer pojedini smatraju da nije dobar otac, a on im uzvraća tako što tvrdi da je i te kako obavešten gde je i šta radi njegov sin Željko, kog je dobio sa Miljanom Kulić.

- Sa Marijom Kulić se čujem. Oni su sad na moru i uživaju - rekao je Marinković.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Marko Karović

Nahvalio Vanju Prodanović

Štaviše, planiraju viđanje i van čitave rijaliti priče.

- Čujemo se svakodnevno, videli smo se samo na žurki, ali planiramo da se vidimo (i ovako). Ona me je veoma prijatno iznenadila. Dobra je, elokventna i skromna devojka. Čuo sam da je rekla: "Videćemo šta će biti", kada je reč o našem odnosu. Trenutno se družimo - kazao je Ivan u "Premijeri - Vikend specijalu", naglasivši potom da je i te kako zadovoljan svojim plasmanom.

- Četvrto mestu u onakvoj konkurenciji, to zaista nije mala stvar. Ostao sam sa tri dame koje su obeležile "Elitu 9", to je istina. Zauzeo sam visoko mesto, komentari su fenomenalni. Pišu mi konstantno, ljudi su oduševljeni, istinski - prokomentarisao je on, koji baš i nije bio za to da Stanija Dobrojević pobedi:

Foto: Printscreen Pink

- Kada gledam sa strane, ona ne bi bila pobednica, po mom mišljenju. Pre sam možda želeo i Aneli da pobedi, ali ni za nju ne bih glasao. Što se tiče Asmina i Aneli, pokazalo se da nije on toliki krivac, jer nisu uspeli dogovor da postignu. Aneli i Asmin ništa kao roditelji nisu razjasnili.