NIKOLA ROKVIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU POLUBRATU: Sada je jasno šta je stina o njihovom odnosu
Pevač Nikola Rokvić raznežio je svoje pratioce na društvenim mrežama objavom koja još jednom svedoči o neraskidivim porodičnim vezama.
On se putem svog Instagram profila javno obratio svom bratu Dariju Rokviću povodom njegovog rođendana i time poslao jasnu poruku svima.
Uz fotografiju na kojoj pozira sa bratom Markom i Darijom, Nikola je uz rođendansku pesmu kratko i emotivno poručio:
„Živeo nam Daki naš!”
Bliskost koja ne zna za kilometre i okolnosti
Dario je najstariji sin legendarnog pevača Marinka Rokvića, kojeg je dobio u vanbračnoj vezi. Iako Dario godinama živi u Kanadi, braća Rokvić — Nikola, Marko i Dario — nikada nisu dozvolili da ih geografska udaljenost ili životne okolnosti razdvoje.
Nakon ove objave, u javnosti je još jednom potvrdjena prava istina o njihovom odnosu, o kojoj su braća uvek dostojanstveno govorila:
Nikola i Marko nikada nisu pravili razliku i Darija su uvek gledali i prihvatali kao rođenog brata.
Pokojni Marinko Rokvić tokom života je insistirao na tome da njegova deca neguju blizak odnos, što su oni sa ponosom nastavili i nakon njegove smrti.
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