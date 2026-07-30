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Pevač Nikola Rokvić raznežio je svoje pratioce na društvenim mrežama objavom koja još jednom svedoči o neraskidivim porodičnim vezama.

On se putem svog Instagram profila javno obratio svom bratu Dariju Rokviću povodom njegovog rođendana i time poslao jasnu poruku svima.

Uz fotografiju na kojoj pozira sa bratom Markom i Darijom, Nikola je uz rođendansku pesmu kratko i emotivno poručio:

Foto: Printscreen

„Živeo nam Daki naš!”

Bliskost koja ne zna za kilometre i okolnosti

Dario je najstariji sin legendarnog pevača Marinka Rokvića, kojeg je dobio u vanbračnoj vezi. Iako Dario godinama živi u Kanadi, braća Rokvić — Nikola, Marko i Dario — nikada nisu dozvolili da ih geografska udaljenost ili životne okolnosti razdvoje.

Nakon ove objave, u javnosti je još jednom potvrdjena prava istina o njihovom odnosu, o kojoj su braća uvek dostojanstveno govorila:

1/7 Vidi galeriju Vanbračni sin Marinka Rokvića Foto: Printscreen Facebook, Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Nikola i Marko nikada nisu pravili razliku i Darija su uvek gledali i prihvatali kao rođenog brata.

Pokojni Marinko Rokvić tokom života je insistirao na tome da njegova deca neguju blizak odnos, što su oni sa ponosom nastavili i nakon njegove smrti.

Pogledajte dodatni snimak: