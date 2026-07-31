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Ispovest pevačice Snežane Jovanović Šikice izazvala je mnoštvo reakcija u javnosti nakon što je potpuno otvoreno progovorila o svojoj vezi sa oženjenim muškarcem, porodičnim dramama i najtežim trenucima u životu.

Šikica je već 50 godina u braku sa Slobodanom Jovanovićem, iako je on u trenutku kada su ušli u vezu bio oženjen. Kako je pevačica otkrila, kada se Slobodan vratio iz vojske, saznala je da on već ima suprugu i dvoje dece. Iako u početku nije želela da bude sa njim, emocije su prevagnule.

Pevačica priznaje da je svesno rasturila taj brak, ali ističe da je Slobodan pre nje imao "pitaj Boga koliko još" partnerki. Kada se zaljubila, povratka više nije bilo, pa mu je postavila jasan uslov: poručila mu je da ne može da živi sa njom ako planira da istovremeno živi i sa svojom tadašnjom ženom. Iako smatra da muškarci retko ostavljaju žene zbog drugih, ona veruje da Slobodan jednostavno nije voleo svoju prvu suprugu, zbog čega je na kraju i doneo odluku da ostane sa njom. Njihova ljubav i pored teških početaka uspešno traje već pola veka, a tokom braka su dobili dvoje dece – sina Milana i ćerku Oliveru, na čije su rođenje čekali punih osam godina.

1/7 Vidi galeriju Snežana Jovanović Šikica Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

"Svekar je hteo da me zgazi kombijem!"

Ulazak u život zauzetog muškarca doneo joj je i izuzetno loše odnose sa njegovim roditeljima. Šikica je podelila stravičan detalj iz zajedničkog života, otkrivši da je svekar u jednom trenutku pokušao da je udari, odnosno pregazi kombijem.

Zanimljivo je da se nakon tog incidenta situacija drastično promenila – pevačica tvrdi da je posle toga postala "najbolja snajka". S druge strane, sa svekrvom uopšte nije govorila. Iako je svekrva pred kraj života izrazila želju da progovore, umrla je pre nego što su uspele da se pomire.

Osim detalja o suprugu i njegovoj porodici, Šikica je otkrila i koja joj je situacija u životu pala najteže. Pevačica je priznala da joj je ubedljivo najteži trenutak u privatnom životu bio onaj kada je morala da peva na sahrani sopstvene majke.

Pored ove bolne uspomene, prisetila se i jedne potpuno bizarne situacije sa nastupa. Naime, ispričala je da se jedan par, kojem je pevala na venčanju, razveo već sutradan nakon svadbe. Razlog za ovaj ekspresni razvod bio je taj što mlada uopšte nije želela da spava kod svog novog supruga, već se odmah spakovala i otišla kući kod svog oca i majke.

kurir / blic

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