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Rijaliti učesnik Borislav Terzić Terza zauzeo je 17. mesto u superfinalu "Elite 9" koje se održalo nedavno, dok je prvo mesto osvojila Stanija Dobrojević, a sada je u razgovoru sumirao utiske i otkrio kakvi problemi su ga sačekali u spoljnom svetu.

Borislav Terzić Terza je sada za medije, a nakon malog predaha i svega što se izdešavalo u rijalitiju, ali i u finalu samog takmičenja, sumirao utiske i otkrio da nije dovoljno samo nedelju dana da se čovek odmori od svega što ga zadesi u takvom formatu.

"Pa, da li sam se odmorio? Iskreno da ti kažem, i nisam. Nisam, zato što sada kad smo izašli, svi te zovu negde levo-desno, familija, drugari, hoćemo levo, hoćemo desno, i tako. Eto, svaki dan se negde družimo, neke obaveze, i eto, to je to. Sutra bi trebalo da idem na more, tako da nadam se da ću se odmoriti ovih 7 dana", rekao je Terza.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

Porodica nema zamerke

Ističe da porodica na njegovo ovogodišnje učešće nema zamerke.

"Pa, iskreno, oni su, što se tiče ove sezone, zadovoljni. Pošto sam prošle sezone imao loše postupke, znate šta sam uradio. Ali ove sezone sam negde bio, ajde da kažemo, korektan. I jedino što mi zameraju je što sam oprostio uvrede Sofiji što mi je izgovarala za porodicu i za dete. Tako da se i ja kajem što sam negde, eto, oprostio njoj. Trebao sam malo više da razmišljam u tim situacijama, ali eto, taj zatvoreni prostor uvek, što kažem, dođe nam glave. I to se, eto, kajem što sam negde prešao preko toga. Porodica mi to zamera", iskren je on i dodaje da ništa na silu i zbog rijalitija nije radio:

"Pa, šta ću, tako je kako je. Nisam ništa na silu uradio, nisam ni radio zbog rijalitija. Kad sam osećao da treba da se pomirim sa njom, pomirio sam se. Imao sam emocije, ali eto, sad kad sam napolju, kad sagledam situaciju, da, mislim da to, to negde što sam uradio je, ajde da kažeš, bilo zbog zatvorenog prostora i vuklo me je nešto prema njoj. Negde sam se pribojavao ako ona ode kod nekog drugog, kako bih ja tu reagovao i sve to. Znaš kako to sve ide, konfuzija u glavi. Tako da, negde mi je bilo lakše da pređem preko toga, ali, mislim, loše po mene na kraju", dodaje Borislav.

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

Milica ga blokirala, advokat mu zabranio da priča

Milica Veličković, sa kojom rijaliti učesnik ima dete inače, ga je blokirala, a evo šta kaže o tom odnosu.

"Blokiran sam od strane nje. Uh, ne mogu puno da pričam, pošto sam bio kod advokata, oni rade svoje, sve što treba. Tako da, znaćemo, mislim, kad će to da se pokrene, ta tužba, i to je to. Jednostavno, sa njom ne mogu da izađem na kraj. Ona priča jedno, ja pričam drugo. Dokazi postoje da je mala bila kod mene kući, da su je moji viđali, sve te neke stvari. Mislim, da izvrće, da prevrće, da mene pljuje, da njena podrška mene pljuje napolju. Tako da, ne želi očigledno da spusti loptu. Daje intervjue, pljuje mene i dalje", priča Terzić i ističe da će "pravdu" potražiti na sudu.

"Svoje pravo da viđam svoje dete ću tražiti preko suda. I to je to. Ako je nisam video 10 meseci, videću je. Ali, eto, kako bude rekla sudija šta i kako", dodaje on i kaže da je Milica pričala i da njegovi navodno ne žele da uzmu ćerkicu da je čuvaju, što on navodi kao netačno, već je porodica imala smrtni slučaj, Terzi je preminula baka, te da iz tog razloga nije bilo moguće uskladiti sve:

"Počela je da preti mom bratu i da ih vređa. Baba nam je umrla, od oca majka. I ona je to negde iskorišćavala za medije, kako mi nismo hteli da uzmemo dete. Ali gde ćeš dete da dovedeš? Skoro žena sahranjena, došla druga baba iz Bosne, jako bolesna", priznale Terza i kaže da ga je advokat posavetao da ne ide njoj ispred vrata i traži ćerkicu, jer je Milica na sve spremna.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković dovela ćerku na Pink Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Terza smatra da Milici na Tiktoku "pune glavu".

"Bitno je na TikToku da joj babe pune glavu i da zarađuje, da joj ljudi uplaćuju pare kako mene pljuje, kako je ona jadna, kako ja ne želim da vidim dete. To su takve budalaštine. Ali dobro, imaju pravo ljudi da misli. Uopšte me ne zanima šta će narod da kaže, zato što znaju oni vrlo dobro ko je Milica Veličković i šta je ovo. Čekam tužbe, još me je i tužila. Tako da, dobiće svaku kontra tužbu. Imam i sve i poruke i šta mi je pisala. I moj burazer, otac, mogu svi da tuže. Tako da, rekla je da me tužila, pa eto, ako ona želi da spusti loptu, to je to", priznaje nam Borislav i ističe da se sa Munjezom nije čuo, niti će.

kurir / blic

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