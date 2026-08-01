"NE MOGU DA ŽIVIM S TIM" Milan Milošević otvoreno o jezivim snimcima na kojima se vidi da Kristijan UBIJA PSA: Oni su mi kao porodica
Voditelj Milan Milošević ne krije da je u šoku zbog jezivih snimaka na kojima Kristijan Golubović lomi stvari po stanu i maltretira, a potom i navodno ubija psa.
Te snimke je podelila Kristijanova bivša, Kristina Spalević, a Milošević je dao svoj sud i prokomentarisao jezivu dramu.
Voditelj priznaje da mu je to bolna tema, te da je i sam veliki ljubitelj pasa, koje smatra svojom porodicom.
- Meni je ispod nivoa da komentarišem njih dvoje. Prebolna mi je to tema. Svi znaju da koliko ja živim za pse i volim pse, oni su meni kao porodica. Kamo sreće da taj snimak nisam video. A ne bih ga video da ga nije dotična objavila - rekao je Milan za Blic, pa dodao:
"Šta je čuvala u telefonu 3 godine?"
- Ma neću da pričam o tome. Oni su meni isti, bez obzira šta se dešavalo, držim se samo toga šta su objavili. Šta je ona čuvala u telefonu 3 godine?Ja ne mogu da živim s tim - ispričao je Milan.
"Dotakli su dno"
- Kad god čujem i pročitam njihovo ime i prezime, onda se setim mojih. Znači, ja ovo sve mislim da će da ih podave.Toliko se plašim i toliko su mi grozni. Oni su dotakli dno dna, oboje. Eto - zaključio je Milan u razgovoru za pomenuti medij.
Kristina objavila jeziv snimak povređenog psa
Podsetimo, domaću javnost uznemirio je snimak koji je Kristina Spalević objavila na svom Instagram profilu, a na kojem se vidi drugi povređeni pas Kan. Tom prilikom iznela je ozbiljne tvrdnje o navodnom nasilju nad životinjom, za koje tvrdi da je počinio Kristijan Golubović.
Prema onome što se vidi i čuje na snimku koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, došlo je do žestoke rasprave između Kristine i Kristijana zbog povrede nedužne životinje.
- Ništa nije, to je samo uganuo nogu - rekao je Kristijan Golubović.
- Aha, uganuo! Od udaraca je uganuo - odgovorila mu je Kristina Spalević.
- Ne, nego zato što sam ga bacio tu dole - priznao je Kristijan.
- Ma marš, što si ga bacio? - upitala ga je Kristina, nakon čega se snimak prekida.
Velika osuda na mrežama
Kasnije se u celu priču umešao i Filip Car.
Naime, Filip se u nekoliko navrata oglasio na društvenim mrežama i izneo svoj sud, ali i uznemirujući video snimak za koji navodi da prikazuje momenat u kom Kristijan zlostavlja i ubija psa čivavu.
I sam je istakao da je zbog jezivog sadržaja isključio zvuk na snimku.
- Snimak kako ubija čivavu. Zvuk ću ugasiti jer je jezivo. Kristina plače i vrišti, pas jauče, a on govori: "Evo, gotov Koko, rešeno!".
Objavljivanje ovog sadržaj naišlo je na veliku osudu korisnika društvenih mreža, ljubitelja životinja i udruženja za zaštitu životinja, koji zahtevaju hitnu reakciju nadležnih organa.
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