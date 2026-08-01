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Voditelj Milan Milošević ne krije da je u šoku zbog jezivih snimaka na kojima Kristijan Golubović lomi stvari po stanu i maltretira, a potom i navodno ubija psa.

Te snimke je podelila Kristijanova bivša, Kristina Spalević, a Milošević je dao svoj sud i prokomentarisao jezivu dramu.

Voditelj priznaje da mu je to bolna tema, te da je i sam veliki ljubitelj pasa, koje smatra svojom porodicom.

Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

- Meni je ispod nivoa da komentarišem njih dvoje. Prebolna mi je to tema. Svi znaju da koliko ja živim za pse i volim pse, oni su meni kao porodica. Kamo sreće da taj snimak nisam video. A ne bih ga video da ga nije dotična objavila - rekao je Milan za Blic, pa dodao:

"Šta je čuvala u telefonu 3 godine?"

- Ma neću da pričam o tome. Oni su meni isti, bez obzira šta se dešavalo, držim se samo toga šta su objavili. Šta je ona čuvala u telefonu 3 godine?Ja ne mogu da živim s tim - ispričao je Milan.

Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

"Dotakli su dno"

- Kad god čujem i pročitam njihovo ime i prezime, onda se setim mojih. Znači, ja ovo sve mislim da će da ih podave.Toliko se plašim i toliko su mi grozni. Oni su dotakli dno dna, oboje. Eto - zaključio je Milan u razgovoru za pomenuti medij.

Kristina objavila jeziv snimak povređenog psa

Podsetimo, domaću javnost uznemirio je snimak koji je Kristina Spalević objavila na svom Instagram profilu, a na kojem se vidi drugi povređeni pas Kan. Tom prilikom iznela je ozbiljne tvrdnje o navodnom nasilju nad životinjom, za koje tvrdi da je počinio Kristijan Golubović.

Prema onome što se vidi i čuje na snimku koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, došlo je do žestoke rasprave između Kristine i Kristijana zbog povrede nedužne životinje.

- Ništa nije, to je samo uganuo nogu - rekao je Kristijan Golubović.

- Aha, uganuo! Od udaraca je uganuo - odgovorila mu je Kristina Spalević.

- Ne, nego zato što sam ga bacio tu dole - priznao je Kristijan.

- Ma marš, što si ga bacio? - upitala ga je Kristina, nakon čega se snimak prekida.

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Kristina tvrdi da je Kristijan povredio njihovo kuče  Izvor: Instagram

Velika osuda na mrežama

Kasnije se u celu priču umešao i Filip Car.

Naime, Filip se u nekoliko navrata oglasio na društvenim mrežama i izneo svoj sud, ali i uznemirujući video snimak za koji navodi da prikazuje momenat u kom Kristijan zlostavlja i ubija psa čivavu.

I sam je istakao da je zbog jezivog sadržaja isključio zvuk na snimku.

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Foto: Printscreen Instagram

- Snimak kako ubija čivavu. Zvuk ću ugasiti jer je jezivo. Kristina plače i vrišti, pas jauče, a on govori: "Evo, gotov Koko, rešeno!".

Objavljivanje ovog sadržaj naišlo je na veliku osudu korisnika društvenih mreža, ljubitelja životinja i udruženja za zaštitu životinja, koji zahtevaju hitnu reakciju nadležnih organa.

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STARS 609 01.08.2026. Izvor: Kurir TV