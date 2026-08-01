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Nekadašnji učesnik Elite i bivši maneken, Anđelo Ranković progovorio je o svom odnosu sa Tanjom Stijeljom Boginjom.

Naime, njih dvoje su mnogi povezivali tokom boravka na imanju u Šimanovcima.

1/7 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Marko Karović

Iako su pojedini očekivali da će njih dvoje nakon završetka rijalitija započeti emotivnu vezu, Anđelo ističe da su za sada ostali samo u kontaktu.

- Pre dva dana sam bio u emisiji, desilo se šta se desilo između Ivana i nje, sve ono što je bilo. Mi smo se čuli, u kontaktu smo. Bićemo kroz par dana zajedno u emisiji. Videćemo dalje, ima vremena da se vidimo, ne žurimo nigde - rekao je Anđelo za Pink.rs.

On je, takođe, govorio i o ulasku Filipa Cara i Anđele Đuričić u "Elitu 10".

- Očekivao sam to, baš se dosta potezala tema o njima. Oni su zvučna rijaliti imena - rekao je on kratko.

"Postoji jaka fizička privlačnost"

Podsetimo, iako su mnogi bili uvereni da su Tanja i Anđelo na korak do emotivne veze, njihovi postupci često su zbunjivali publiku, a onda se tim povodom oglasila i Nevena, Tanjina bliska drugarica.

1/5 Vidi galeriju Tanja Stijelja Boginja Foto: Printscreen, Printscreen Youtube TV Pink

- Mislim da između njih postoji jaka fizička privlačnost, ali mi njegove reakcije ne odaju utisak dubljih emocija i da je u tu priču ušao iz pravih razloga - rekla je Nevena nedavno, pa dodala:

- Na primer, nije mi jasno kako u izolaciji može da bude blizak s njom, a u sobi ne želi ni da je zagrli. Pa Tanja nije došla zbog bilo čega drugog, već zato što joj je bio potreban običan zagrljaj, što je sasvim normalno kada ti je neko drag - poručila je ona tada.

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