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Asmin Durdžić je otvoreno progovorio o svim aktuelnostima o kojima domaća javnost nedeljama bruji.

Osim što ima turbulentni odnos sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić, govorio je i o Staniji Dobrojević.

Asmin Durdžić Foto: Kurir

"Sa Aneli sve rešavam preko suda"

- Nisam se čuo sa Aneli i nemam u planu da se čujemo, sa njom sve rešavam preko suda. Nisam pratio šta je pričala, treba sa njenim bratom da se vidim. Sa ocem se nisam čuo 5, 6 dana, ljut je - rekao je Durdžić za Blic.

"Stanija je trebalo da baci prsten"

On se potom osvrnuo na Staniju.

- Stanija me ne zanima, trebalo je da baci i prsten, ali je on najvredniji. Filipu Caru želim puno sreće i uspeha u "Eliti 10". Ja neću da ulazim, treba mi odmor, mislim da neće ni Maja ulaziti, imamo druge planove - rekao je, pa dodao:

Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Imaćemo biznis, mislim da ću prebaciti to u Beogradu, ostaćemo za sada u Beogradu. Ja sa Takijem nemam komunikaciju, ali Maja priča sa ocem - otkrio je Alibaba za pomenuti medij.

Zajednički život

Podsetimo, Maja je po završetku "Elite 9" za Kurir otkrila da će sa Asminom živeti na relaciji Beograd, Austrija.

- Bili smo u zatvorenom, moji bivši, njegove bivše. Ovako nećemo živeti sa bivšima pod istim krovom. Sve je to drugačije. Naravno da se ne bih ponašala u restoranu kao što se ponašam u rijalitiju - pravdala se Maja.

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STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV