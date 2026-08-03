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Jelena Karleuša ugostila je ekipu "Stars specijala" u svom domu i govorila o podršci kolega, pritisku koji godinama trpi, ćerkama Atini i Niki, odnosu s bivšim suprugom Duškom Tošićem, ali i o koncertu koji je dugo najavljivala.

Pop zvezda je na početku istakla da prvi put tokom više od tri decenije karijere oseća otvorenu podršku kolega sa estrade:

Podrška kolega

- Kada je reč o pevačima, nikada nisam imala ovakvu podršku. Nikada za trideset i kusur godina me nisu podržali kao sada. Razlog je to što su sada masovno krenuli da me podržavaju je velika nepravda koju su uvideli. Pevači nisu mogli da iskažu svoje mišljenje a da ne budu napadnuti i da prežive linč. Oni su sve to posmatrali i bili u tišini jer nisu želeli da se to njima desi. Jako je bilo teško preživeti sve to. Čim su imali mogućnost da bude na njihovom, muzičkom terenu, pružili su mi vetar u leđa i ja sam im neizmerno zahvalna. Nisu mogli svi da stanu u moje obraćanje na Iksu, ali svima sam zahvalna. Preko glave im je bilo da gledaju kako se ostrvljuju na jednu ženu i majku. Čekali su momenat da na taj način iskažu podršku. Ovi drugi su mi pokazali šta je život.

Govoreći o kritikama i napadima kojima je bila izložena, Karleuša je naglasila da nikad nije smatrala da iznošenje stava znači činjenje zla drugima:

1/5 Vidi galeriju Pevačica spremna za veliki poduhvat Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

- Bazirala bih se na čitavo društvo. Ja sam samo imala da kažem svoje mišljenje i stav. Stalno se implicira da je meni jezik doneo to da imam probleme u karijeri. Izneti svoj stav ne znači da činiš drugima loše kao što su meni činili loše. Meni su došli da me gađaju bojevim udarom, kamenjem na mom poslu, petardama. Ja nisam nikome išla na posao to da radim. Naprotiv. Voleli me ili ne voleli, ja sam uvek tu da priskočim u pomoć i imam tu ljudskost u sebi. Sve me je to pogodilo jer je uticalo na posao, udarili su mi na mrtvu majku, na karijeru, koncerte a da ni na koji način nisam nikoga ugrozila.



Otkrila je i jednu životnu lekciju koju joj je prenela majka, a koja je, kako kaže, ostavila dubok trag na nju:

- Majka mi je rekla: "Osoba koja ti bude ponudila drogu je najveći neprijatelj. Tu osobu treba da pljuneš." To se meni urezalo da sam samo čekala ko će da mi ponudi. Nisam se ni kretala u krugu onih koji su poročni. Sećam se prve osobe koja mi je ponudila, u glavi su mi bile majčine reči. To kljucanje ostaje. Drogu mi je ponudila osoba koju sam jako volela. Ta osoba više nije postojala za mene. Bila sam i u emotivnoj vezi. Nisam bila ni preterano mlada.

Bez zadrške

1/5 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić



Jedna od tema bio je i veliki koncert koji se očekuje

- Prošle godine je bilo 30 godina karijere, imala sam želju da to krunišem velikim koncertom, ali nije mi se dalo najviše zbog velike nepravde. Odlučila sam da više ne najavljujem koncert. Jesam pomenula taj koncert, ali to su reči mog producenta da bi voleo da se desi koncert do kraja godine, ali ja nemam želju da pravim koncert. Zoran ima veliku želju da pokida, a moj atomski pogon je on. Ja sam istureno odeljenje, trenutno sam u nekoj fazi da i ne znam kako da se radujem a da ne pokvarim to dobro što se desi. Baš sam uz veliku muku radila, bavljenjem muzikom ne treba da bude rat i konstantni pakao. Ja sam sigurna da Prija nema taj pritisak, ona je srećna, ponosna. Ja kad zakažem koncert, ja ulazim u rat i onda mi se ne radi jer mi se ne ratuje. Želim da ne ratujem više, ne mogu više da se borim i da budem sama protiv svih i ne mogu više ni pred vama novinarima da ustajem kao Feniks. Možda se bavim pogrešnim poslom jer jedan umetnik koji traje ovoliko drugo da preživljava sve to negativno... Ali meni sve presedne - ispričala je JK.

Čestitke Milančetu