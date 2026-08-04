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Stanija Dobrojević je bez dlake na jeziku komentarisala dešavanja bivših učesnika nakon rijalitija, ali i svoje odnose sa porodicom Durdžić.

Iako je njen bivši partner trebalo da gostuje sa njom u "Narod pita", sama je bila u emisiji jer se on nije pojavio.

"Mevlida je rekla da me voli"

Tokom razgovora sa gledaocima u jednom trenutku, Stanija je otkrila da se čula sa majkom bivšeg verenika, Mevlidom Durdžić.

- Juče sam se čula sa Mevlidom, ona je danima pokušavala da dođe do mog broja, sinoć smo se čule, emotivan razgovor, rekla mi je da me voli i da će me uvek voleti, da me pamti po najlepšem, da joj je žao ako je izjavljivala neke loše stvari. Ja sam rekla da njih volim i poštujem i da ne želim da uvlačim njih u taj sukob. Da i oni meni oproste šta sam rekla unutra. Oni su to naravno razumeli - navela je Stanija.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

Emotivan susret

Stanija je nakon trijumfalne noći na žurki Elite 9 imala emotivan susret sa roditeljima Asmina Durdžića.

Mevlida je tada prva prišla starleti i čvrsto je zagrlila, nakon čega su obe zaplakale. Nedugo zatim pridružili su im se Mustafa, kao i Asminova sestra Minka, pa je usledio još jedan emotivan zagrljaj.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

Mustafa je istakao da će Staniju zauvek pamtiti po lepim stvarima, ali da smatra da je njihova priča završena.

- Ja ću uvek da vas pamtim onako kakve sam vas upoznala. Želim vam sve najlepše, ali ova priča je završena jer mi je urađeno šta je urađeno - rekao je Mustafa.

"Sa tobom niko ne može da se meri"

On nije krio ni koliko ceni Staniju, pa joj je uputio niz lepih reči.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić, Shuuterstock

- Svaka čast Stanija, poštujem tvoj karakter i dokazala si da sa tobom niko ne može da se meri - poručio joj je.