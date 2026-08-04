"MEVLIDA JE REKLA DA ME VOLI" Stanija otkrila detalje emotivnog razgovora sa Asminovom majkom: Neka mi oproste...
Stanija Dobrojević je bez dlake na jeziku komentarisala dešavanja bivših učesnika nakon rijalitija, ali i svoje odnose sa porodicom Durdžić.
Iako je njen bivši partner trebalo da gostuje sa njom u "Narod pita", sama je bila u emisiji jer se on nije pojavio.
"Mevlida je rekla da me voli"
Tokom razgovora sa gledaocima u jednom trenutku, Stanija je otkrila da se čula sa majkom bivšeg verenika, Mevlidom Durdžić.
- Juče sam se čula sa Mevlidom, ona je danima pokušavala da dođe do mog broja, sinoć smo se čule, emotivan razgovor, rekla mi je da me voli i da će me uvek voleti, da me pamti po najlepšem, da joj je žao ako je izjavljivala neke loše stvari. Ja sam rekla da njih volim i poštujem i da ne želim da uvlačim njih u taj sukob. Da i oni meni oproste šta sam rekla unutra. Oni su to naravno razumeli - navela je Stanija.
Emotivan susret
Stanija je nakon trijumfalne noći na žurki Elite 9 imala emotivan susret sa roditeljima Asmina Durdžića.
Mevlida je tada prva prišla starleti i čvrsto je zagrlila, nakon čega su obe zaplakale. Nedugo zatim pridružili su im se Mustafa, kao i Asminova sestra Minka, pa je usledio još jedan emotivan zagrljaj.
Mustafa je istakao da će Staniju zauvek pamtiti po lepim stvarima, ali da smatra da je njihova priča završena.
- Ja ću uvek da vas pamtim onako kakve sam vas upoznala. Želim vam sve najlepše, ali ova priča je završena jer mi je urađeno šta je urađeno - rekao je Mustafa.
"Sa tobom niko ne može da se meri"
On nije krio ni koliko ceni Staniju, pa joj je uputio niz lepih reči.
- Svaka čast Stanija, poštujem tvoj karakter i dokazala si da sa tobom niko ne može da se meri - poručio joj je.