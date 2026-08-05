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Čini se da pojedini hrvatski mediji već neko vreme u javnosti vode negativnu kampanju protiv trenutno jednog od najpopularnijih pevača mlađe generacije Jakova Jozinovića.

Poslednji u nizu tekstova o regionalnoj mladoj zvezdi je članak pod nazivom "Hrvatski superstar: Iza njega stoje Cecini ljudi iz Beograda, zbog novca ufurao da je ravan Oliveru i Čoliću" autora Tomislava Kukeca, s portala Dnevno.hr, koji su ubrzo preneli Ljubaški portal i Klik.world.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

U pomenutom članku, autor istražuje fenomen pevača iz Vinkovaca, pa se na samom početku pita, ali i odgovara da je za njegov uspeh najzaslužniji dobar menadžerski tim iz Srbije.

Oživeli pokojnu firmu

"Šta vinkovački mladić od 19 godina, dečak širokog osmeha koji voli da pevuši dok se na odmoru šeta hvarskim ulicama, pa to snima i stavlja na društvene mreže, mora učiniti da bi, godinu dana posle, za dva-tri sata pevanja tuđih pesama uzimao nekoliko desetina hiljada evra, a arene od Beograda do Zagreba punio danima zaredom? Odgovor je - povezati se s pravim ljudima koji će od njega napraviti 'proizvod'. Čini se da Hrvatska na to još nije spremna, no zato je Srbija Jakova prepoznala kao koku nosilju. I tako se Jakov, navodno na preporuku hrvatskih radijskih menadžera koji su u njemu nanjušili priliku, ubrzo našao 'pod zaštitom' jedne od najuticajnijih muzičkih kuća na Balkanu. Firma 'Kamarad music', koju su sredinom osamdesetih osnovali Goran Bregović i Zdravko Čolić, u suvlasništvu je pevača Saše Matića", navodi se na početku ovog teksta.

Za neupućene, istina je sasvim drugačija.

1/5 Vidi galeriju Brega i Čola Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic/Kurir, Eva Dukić

Pomenuta firma "Kamarad", koju autor teksta dovodi u vezu s Goranom Bregovićem i Zdravkom Čolićem, zaista je postojala i bila je aktivna u periodu od 1984. godine, kad je i osnovana, pa sve do početka devedesetih. Ona je osnovana u Domžalama (Slovenija) i bila je među prvim privatnim izdavačima u tadašnjoj Jugoslaviji. Preko "Kamarada" objavljeni su albumi poput: "Bijelo dugme" (1984), "Ti si mi u krvi " (1985), "Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo" (1986)... Ipak, s raspadom Jugoslavije i promenom muzičkog tržišta, ona je prestala da posluje kao značajan izdavač, a Brega i Čola su nakon toga nastavili karijere preko drugih izdavačkih kuća. Ovi podaci mogu se naći arhivirani pretragom interneta, na primer na sajtu Yugopapir.

Za razliku od ove izdavačke kuće koja je odavno otišla u istoriju, danas postoji firma istog naziva, a iza koje stoji Marko Maksimović s poslovnim partnerom Dušanom Milovanovićem. Ona je osnovana 2022. godine. Marko je u javnosti poznat kao dugogodišnji menadžer Saše Matića, a odnedavno je u svoje ruke preuzeo i karijeru Svetlane Cece Ražnatović, koju autor takođe pominje u tekstu u negativnom kontekstu, o čemu ćemo malo kasnije.

Foto: Privatna arhiva

Iz svega ovoga, jasno se može zaključiti da je autor pokušao da neupućene zbuni izvrtanjem činjenica, što je danas vrlo lako moguće proveriti jednostavnom pretragom na internetu. Dakle, Čola i Brega nemaju nikakve veze s firmom koja danas organizuje Jakovljeve koncerte u Beogradu, poput dva nastupajuća u Beogradskoj areni, ali i nedavnih u Sava centru.

"A koliko je uticajna, dovoljno govori njen popis zvezda na službenoj stranici na internetu. Na prvom mestu je, upadljivo, istaknuta jedna od najvećih zvezda srpske narodne muzike, supruga pokojnog mafijaša i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana Svetlana Ražnatović, poznatija kao Ceca. 'A kad te preuzme kuća koja zastupa Cecu, onda znaš dve stvari. Da ćeš zaraditi brdo para, ali i biti okružen različitim ljudima kojima tvoj interes nije uvek prioritet i da se moraš čuvati', slikovito nam je rekla osoba duboko upoznata sa svetom balkanske estrade", navodi se dalje u članku, očito s ciljem da se i Ražnatovićkino ime dovede u negativni kontekst, pominjući ime njenog pokojnog supruga Arkana, koji zapravo nikad nije osuđen ni za kakve ratne zločine.

Hrvatski izvor tvrdi da je Jakovu ugrožena karijera zbog Ražnatovićeve.

Hrvatske sredine u BiH

"Kako saznajemo, nakon koncerta u Beogradu, gde su bili folkeri Aleksandra Prijović i vlasnik 'Kamarada' Saša Matić, Jozinoviću je od bliskog prijatelja stigla poruka koja ga je snuždila. 'Večeras su ti u prvi plan gurnuli Prijovićku i Matića, ali kad ti idući put dođe Ceca, karijera u Hrvatskoj ti je gotova', napisao je prijatelj navodno Jozinoviću, dok istovremeno njegovi beogradski agenti planiraju proboj na tržište BiH. Plan im je da mladi Jakov, umesto da poput ostalih Hrvata karijeru u BiH počne graditi u hrvatskim sredinama, od Mostara severnije, prvi koncert održi u središtu srpskog entiteta. S obzirom na miks svega što peva, samo beogradski agenti znaju šta bi tamo mogao pevati", ističe se u tekstu.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović prekinula prijatsljtvo sa Lukasom Foto: Damir Dervišagić, Kurir/Srđan Zelembaba, Kurir

Preko pres-službe pokušali smo da dobijemo komentar od Jakova, ali nam do zaključenja broja nije stigao odgovor.

Kurir.rs

Jakov i Džejla: