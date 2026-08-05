Slušaj vest

Na Adi Bojani došlo je do žestokog sukoba između bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, i to naočigled brojnih kupača koji su se zatekli na licu mesta. Nekadašnji par, čiji je odnos mesecima pod budnim okom javnosti, sreo se neočekivano na letovanju, a mirno popodne brzo se pretvorilo u pravu dramu i žučnu raspravu.

Povod za sukob bila je njihova ćerka Barbara, oko čijeg se odgajanja i viđanja već duže vreme koplja lome.

Sukob je izbio kada je rasprava oko organizacije vremena sa detetom eskalirala.

Prema rečima očevidaca koji su se zatekli na plaži, povišeni tonovi i teške reči odvanjali su obalom.

"Terza i Milica sreli su se na Adi Bojani, bilo je jako neprijatno. Počeli su da se svađaju na plaži. Njega zanima Barbara, a ona neće da popusti. Ljudi su ih gledali u čudu, a govorili su da među njima nema dogovora i da će probleme rešavati putem suda", rekao je izvor.

Podsećanja radi, njihov odnos je turbulentan još od izlaska iz rijalitija, a pitanja vezana za starateljstvo i odgoj male Barbare očigledno i dalje predstavljaju glavnu tačku neslaganja.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, Foto: Pink

"Ona će se jednog dana kajati"

Borislav Terzić Terza je tokom nedavnog gostovanja u emisiji "Narod pita" otkrio da je spreman na radikalne pravne korake kako bi dobio starateljstvo i potvrdio očinstvo.

"Zahtevam da budem upisan kao otac i da mi dozvoljava da viidm dete. Moram da se zahvalim mojoj podršci jer nikada nisu rekli ružnu reč za Milicu. Želim da brinem o svom detetu, sređujem na spratu sobu za nju. Zbog tih stvari želim da to sve bude sudski i ne želim da mi brani da viđam dete kad se njoj digne ona stvar. Meni je žao što moram da idem na sud, ali očigledno devojka ne želi dogovor nikakav. Ja sam svestan svojih postupaka, ali mislim da dete ne treba da ispašta, mene je stvarno blam što moram javno da se prepucavam. Od mene Milica neće dobijati uvrede, ona je dobra majka i vide ljudi kako se ona ponaša prema Barbari. Ona će se jednog dana kajati, mi se samo blamiramo s ovim stvarima - rekao je Terza.", otkrio je Terza.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

Iako je priznao da ga je sramota javnog prepucavanja, istakao je da Milicu neće vređati jer je dobra majka, ali da ne želi da mu ona brani viđanje deteta, zbog čega je pravni epilog na sudu postao neizbežan.