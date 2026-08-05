"REKLA MI JE DA JE DOŠLA SA DEČKOM..." OGLASIO SE TERZA NAKON HAOSA SA MILICOM: Drama počela čim su se ugledali
Na Adi Bojani došlo je do prvog susreta Milice Veličković i Borislava Terzića Terze nakon njegovog izlaska iz ''Elite 9''. Kako prenose mediji, njih dvoje se nakon izlaska iz rijalitija nisu ni čuli, a na plaži je došlo do svađe oko njihove ćerke Barbare, odnosno nemogućnosti da se dogovore oko viđanja deteta.
Kako tvrdi, došlo je do kraće prepirke, tokom koje su razgovarali o njihovoj ćerki Barbari, viđanju deteta i daljim koracima koje planiraju da preduzmu.
- Nije istina, mala raspravila. Nije vređanje, mala prepirka. Ona je sad za jednim, stolom, ja za drugim. Ona je rekla da će rešavati sve na sudu. Kazala je da je sa dečkom, rekao sam joj da me njen dečko ne zanima. Janjuš je rekao da laže da nije tu tu sa dečkom, što je ona to rekla, ja ne znam. Ona je ostavila prostor da ću dete moći da vidim 20. kada bude u Beogradu. Prebacila mi je da sam došao na Adu Bojanu jer je ona ovde, ali to nije istina, ja imam isplanirano sve. Drago mi je da uživa ona, ali konstantno ponavlja da sam nikakav otac. Nastavlja da govori da ću preko suda da vidim dete, ali sam joj video suze u očima, kad smo razgovarali. Ovde ću biti još dva dana, možda uspemo da rešimo neki taj neki odnos - istakao je Terza.
Podsetimo, kako je otkrio izvor sa lica mesta Milica i Terza čim su se sreli oči u oči započeli su sukob.
- Terza i Milica sreli su se na Adi Bojani, bilo je jako neprijatno. Počeli su da se svađaju na plaži. Njega zanima Barbara, a ona neće da popusti. Ljudi su ih gledali u čudu, a govorili su da među njima nema dogovora i da će probleme rešavati putem suda - otkrio je naš izvor s lica mesta.
Kurir.rs/ Pink.rs