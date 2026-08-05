- Nije istina, mala raspravila. Nije vređanje, mala prepirka. Ona je sad za jednim, stolom, ja za drugim. Ona je rekla da će rešavati sve na sudu. Kazala je da je sa dečkom, rekao sam joj da me njen dečko ne zanima. Janjuš je rekao da laže da nije tu tu sa dečkom, što je ona to rekla, ja ne znam. Ona je ostavila prostor da ću dete moći da vidim 20. kada bude u Beogradu. Prebacila mi je da sam došao na Adu Bojanu jer je ona ovde, ali to nije istina, ja imam isplanirano sve. Drago mi je da uživa ona, ali konstantno ponavlja da sam nikakav otac. Nastavlja da govori da ću preko suda da vidim dete, ali sam joj video suze u očima, kad smo razgovarali. Ovde ću biti još dva dana, možda uspemo da rešimo neki taj neki odnos - istakao je Terza.