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Terza je u razgovoru za medije otkrio detalje problema.

"Ponovo smo se upoznali"

- Prišla mi je i rekla: “Ćao, ja sam Milica”, ponovo smo se upoznali, kao prvi put. Nije bilo vikanja, niti ja na nju, niti ona na mene, ali je bilo tenzično zato što je ovo prvi naš susret posle skoro godinu dana. Imali smo konstruktivnu raspravu. Posle toga je ona otišla, mi smo zauzeli ležaljke, ona je došla ponovo posle dva sata, pa smo ponovo popričali. Ona mi je rekla da mi zamera što sam neke stvari dozvolio sebi, kako sam dozvolio drugima da vređaju i nju i dete, to jeste u pravu. Kada sam otišao u apartman, ona me je zvala i ponovo smo pričali najnormalnije. Rekla mi je da treba da se upišem kao otac kada dođem, da će da mi dozvoli da vidim Barbaru, ona se 20-og vraća, sada je Barbara negde sa njenom majkom. Tako da ću 20-og da je uzmem, zamera mi što sam ušao u prošlu sezonu, što nisam ostao tu uz njih - govorio je Terza za Blic i dodao:

Foto: Petar Aleksić

- Malo sam i ja njoj zamerio stvari koje je izgovorila o mojim roditeljima, rekao sam joj da mi ne možemo da spustimo loptu dok ona pljuje po meni i mojoj porodici. Nema veze moja porodica sa našim odnosom. Popričali smo lepo, možda ću danas opet da je vidim na plaži - rekao je za Blic.

"Imam i ja neka prava"

- Nisam ja Barbaru video, ona je sa Miličinom majkom, mala dolazi ovde 13-og, ali mi nećemo biti tu, vraćamo se za Beograd, kad se bude vratila, uzeću je. Polako ću da rešavam neke stvari, da me upiše kao oca, da imam neka prava i ja.

1/7 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen Zadruga, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, Printscreen YouTube

Zakopane ratne sekire

Terza je otkrio i da li sledi pomirenje.

- Hm... pa zakopane su ratne sekire, ali kod nas to može da bukne opet. Rekla je da sve zavisi od mene i mog ponašanja. Da ona vidi da se moje ponašanje promenilo. Ja sam joj rekao: “Ako su do mene neke stvari, moraju i kod tebe neke da se promene”. Videćemo šta i kako - priznao je Terza za Blic i dodao:

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen/Instagram

- Bio sam ljut. Kod nas je tako, možemo da se posvađamo, a može da bude sve okej. Razgovor je dobro prošao, a plašio sam se kako će da izgleda taj prvi susret.