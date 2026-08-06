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Bez dlake na jeziku, Hana Duvnjak i Nerio Ružanji su progovorili o porodičnim odnosima, te otkrili da li se Neriov odnos sa majkom Sitom Ahmić promenio.

Osim toga, osvrnuli su se i na Neriovu baku, Jasnu Ahmić Groficu, ali i na Aneli Ahmić.

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

Evo kako provode vreme posle "Elite 9"

- Odmorili smo se, naspavali i družili smo se s Arijom, super nam je, idemo do igraonice - rekao je Nerio, a zatim je Hana dodala:

- S njome smo 99 odsto vremena, tako da uživamo nekako s njom i ona nam je fokus - rekla je u razgovoru za Blic, a onda su otkrili da li su zadovoljni učešćem.

- Sve se čini kao san, kao da nisam ni bio tamo, imam osećaj. Kao da sam sve sanjao i imam samo neke sećanja. Sve se nekako kroz maglu čini, kao da nije bilo stvarno. Teško je sumirati utiske - rekao je on, a potom i Hana dodala:

1/7 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Marko Karović

- Mislim da smo mogli biti puno bolji što se tiče našeg učešća u našem odnosu bez svađa i toga, gore se činilo unutra dok smo radi zatvorenog prostora i svega. Sad kad smo izašli napolje neke stvari što su se desile nemaju mi toliku težinu ko što su bile unutra. Arija nam je previše falila i to je uticalo na nas. Iskalili smo se jedno na drugome. Naš odnos je definitivno čvršći, mislim da nas ne može ništa više razdvojiti.

Odnos sa Sitom

Nerio je otkrio da se sa majkom, Sitom Ahmić, nije čuo.

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Ne, nismo se čuli, niti sam ja pokušavao da stupim u kontakt, niti ona. Par puta sam joj odgovorio na Instagramu na neke njene postove. Nismo imali nikakvu komunikaciju. Ja sam rekao da očekujem od nje da učini taj prvi korak, a ona je rekla da ona neće, da ona očekuje od mene. Ne znam kako će to funkcionisati, ali nismo se čuli, niti ja imam u planu da je kontaktiram. Iskreno, ako ona ne želi da kontaktira mene, ne želim ni ja nju. Mislim da ja nisam taj koji treba da učini taj prvi korak. Mislim da je to na njoj, ako uopšte želi kontakt. Ako ne želi okej, ne mora.

"Bio sam grub..."

S obzirom na to da je u “Eliti 9” izjavio da se odriče majke, otkrio je da li se kaje zbog tih reči.

- Bio sam strašno grub u tom trenutku. Jesam malo burno reagirao, ali vidim da ni ona ne stupa u kontakt sa mnom, niti želi pričati o tome. Ne znam, iskreno - priznao je, a onda je Hana dodala da ga podržava u svemu što odluči:

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

- Ja ga puštam da on odluči šta će da radi. Ja sam mu žena i ja trebam da budem uz njega što god da on odluči. Ja sam jedino rekla da ja i Arija nećemo imati kontakt s njom, ali da on ima stopostotnu podršku od mene ako će se on javiti ili ona njemu da se javi da pričaju i da se vide. Meni je to sasvim okej, ali da mene i dete samo ostave na miru.

Hana ne može da oprosti Siti

Hana je priznala da je povređena, te da Siti ne može oprostiti izgovorene reči.

- Sada trenutno ne. Da je bilo sve ono da je ona izrekla samo za mene, preko toga bih prešla, ali nakon što je govorila za Ariju, našu ćerku, ne mogu iskreno. Ako bi ona stvarno pokazala da joj je žao i sve to da bi kroz godine možda i mogli nekako naći neki način da funkcionišemo, ali mislim da to ne mogu oprostiti - rekla je i dodala:

1/5 Vidi galeriju Hana Duvnjak Foto: Pritnscreen/Instagram

- Nas dve da smo razmenile poruke ima sigurno dve, tri godine. U Sarajevu kad smo živeli, tada smo se zadnji put čule, ali to je bilo samo: “Gde je Nerio?”. Zadnji put sam videla ženu pre dve godine.

Nerio je otkriio da mu nije bilo pravo što mu je majka kao dnevnicu davala 20 evra dok je vozio taxi, radeći za nju.

- Izrabljivano. Ja bih donosio mnogo više od 20-30 evra. Ja bih dobio oko 20 evra, a doneo bih za samo jedan dan preko 200-250 evra. To je samo jedan dan mog rada. Skrenuo sam joj pažnju, ali s njom je nemoguće izaći na kraj. To mi je bio u tom trenutku posao. Radio sam, slušao sam šta mi kaže i jednostav

Kontakt sa Groficom

Nerio ima kontakt sa Jasnom Ahmić Groficom, ali kako kaže, samo su se jednom čuli nakon njegovog izlaska iz “Elite 9”.

- Čuli smo se dan nakon što sam izašao iz “Elite”. Međutim, to nije bila neka specijalna konverzacija. Pitala me kako sam, šta radim, hoću li dolaziti u Dubrovnik. Rekla mi je o svojem zdravstvenom stanju. To me malo uznemirilo. Nije baš dobro. Nije me pitala o Eliti, nije me pitala ni o čemu tome. Čuli smo se samo jednom. Ja ću stupiti u kontakt sa svakim ko stupi u kontakt sa mnom. Ja bih porazgovarao i sa Sitom da mi se javila. Međutim, nije, tako da zašto ne bi razgovarao sa Groficom kad mi se javi - rekao je Nerio, a na pitanje šta najviše zamera mami Siti, kaže:

Šta najviše zamera Siti?

- Apsolutno sve, od početka do kraja. Od pre mog učešća što nam je sve radila, uhođenja, optužbe, pretnje, do tog celog vremena dok sam bio unutra što je sve govorila o meni, o Hani i o našoj ćerki. Sve joj zameram.

O Aneli

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Hana i Nerio ističu da se Aneli Ahmić, Sitina sestra nikada nije mešala u njihov odnos.

- Ne, nikada. Ona je čak bila i okej s Hanom - kaže Nerio, a Hana dodaje:

- Aneli je uvek bila okej prema meni. Davala mi je neke haljine. Stvarno je bila super prema meni. Nikad me nije uvredila napolju. Međutim, kad je Nerio ušao, onda je počela direktna paljba, ali mislim da Aneli samo pokušava da obrani svoju sestru i da nađe neko opravdanje za nju. Ali u nekim momentima kad bi mi pričali šta se desilo, videla sam po Anelinom izrazu licu da je doprlo to do nje, ali da jednostavno mora da brani. Aneli nije toliko loša. Mislim da je na nju imalo uticaja sve što je preživela dok je bila mlada s tom familijom - zaključila je ona za pomenuti medij.

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