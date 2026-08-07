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Ljubavni par koji je započeo svoju romansu u Beloj kući, sada je spakovao kofere i otišao na egzotičnu destinaciju.

Uživaju u ljubavi

Naime, Gastoz i Anđela u početku su krili da su obnovili odnos, a sada su se na društveim mrežama oglasili i pokazali kako uživaju na Maldivima. Dok su razmenjivali nežnosti, oko njih su plivale ajkule.

Romantični snimak je oduševio njihove pratioce, te su pljuštali razni komentari.

"Nestvarno", "Divno", "Prelepi ste", "Ovo je filmski", "Uživajte, zaslužili ste" i mnogi drugi.

"Zajedno smo ponovo"

Podsetimo, samo nekoliko dana pre toga Gastoz je potvrdio da se pomirio sa Anđelom.

- Istina je, Anđela i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste. Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati - rekao je Gastoz za Pink.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Filip Car o ljubavi Gastosa i Anđele

Anđela Đuričić i Filip Car su i te kako bliski, pa ga je nedavno posećivala u Crikvenici, a on je nedvno prokomentarisao njeno pomirenje sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, o kom se priča. Filipa nije iznenadilo njihovo pomirenje.

- Ja nju podržavam, uz nju sam i njene odluke. Naravno da je podržavam jer sam ja njen pravi prijatelj, bila ona u vezi ili ne. Očekivao sam, pretpostavljao sam da se tu nije ugasila ljubav, da će, ukoliko Gastoz ponovo bude hteo da je osvoji, opet završiti zajedno - kazao je on.

1/8 Vidi galeriju Anđela Đuričić jaše slona Foto: Printscreen Instagram

- Znam da ima jaku emociju prema njemu, tako mi je pričala, pretpostavljao sam da može doći do pomirenja. Želim joj svu sreću i sve najbolje - rekao je Car.