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Aneli Ahmić se hitno oglasila nakon što su se na društvenim mrežama pojavile prepiske Filipa Đukića i Jovane Cvijanović.

Ona je otkrila da je ispratila sva dešavanja između Filipa i Jovane, te iznela svoj stav.

Filip je inače bio sa više devojaka u Eliti:

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

- Pa da, ispratila sam poruke, sve. Ujutru sam dobila na stotine i stotine skrinšotova između Jovane i Filipa. Vidim da je tu bilo dosta neke komunikacije, dogovaranja kada je dolazila kod njega, tako da, eto, ispratila sam sve. Podrška mi je to poslala, mislim, Jovana je to objavila, ne znam ko je tačno sve to objavio, ali, uglavnom, sve sam ispratila. Znate da svaka vest dođe do mene, što se tiče takvih stvari. - rekla je Aneli za Pink.rs pa je otkrila da li se čula sa Filipom:

"Nije se pravdao"

- Nismo se čuli nikako, nije se ni pravdao, nije se ni javljao. Mislim da nema potrebe za to, jer, to se desilo, tu opravdanja nema, ali on je dečko koji je slobodan, tako da on nema šta da se meni pravda. On je slobodan muškarac i može da radi šta hoće. - dodala je Aneli i osvrnula se na njihov odnos:

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Prinscreen Pink, Nemanja Nikolić

- Odnos, kako će se svet odnositi... Pa, ja mislim sve najbolje o njemu, i dalje, kao čoveku, a kao partneru ne mislim ništa dobro, jer mislim da on uopšte nije čovek za partnera i da sam negde dosta pogrešila što sam sebe predala tu. Ali, sve najbolje mislim o njemu kao čoveku i to mišljenje ne verujem da ću promeniti. Ovo je neko drugo stanje što mi imamo, to emotivno, ali njega kao čoveka ja gotivim i, kažem, ja mu želim svu sreću.

Filip o Aneli

Podsetimo, Đukić je nedavno govorio o Aneli.

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Pa ništa, Aneli i ja se čujemo. Sve je normalno, ali eto, nismo se videli. Možda ćemo se videti u emisiji “Narod pita” ako nas spoje. Ako ne, onda ne verujem da ćemo se videti. Mislim, nije ni ona za neke sad tu šeme, egzibicije. Tako da ne želim ni ja s njom da imam takav neki odnos, pa da posle toga ne ostanemo ni prijatelji. Bolje ovako da budemo prijatelji. Pa mislim, zajedno smo stavili tačku. Nisam je stavio samo ja, nego i ona. Ali tako je. Šta da radimo, mora se nekad razmišljati i glavom, ali gornjom, znaš - rekao je on nedavno za Blic.

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