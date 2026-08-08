Slušaj vest

Gradonačelnik Vodica, hrvatskog grada u kojem bi Jelena Karleuša trebalo da nastupi 15. avgusta, žestoko je reagovao na najavu njenog gostovanja u tamošnjem klubu.

Foto: Petar Aleksić

Najava nastupa srpske pevačice u klubu Hacienda izazvala je brojne reakcije javnosti. Posebnu pažnju privukao je datum nastupa, budući da je 15. avgust u Hrvatskoj praznik Velike Gospe. Iz kluba su, međutim, pojasnili da se vrata otvaraju u 23 časa, dok je Karleušin izlazak na scenu planiran nakon ponoći, odnosno 16. avgusta, kada praznik već prođe.

Nakon toga objavili su i video na njihovom Instagram profilu gde Karleušu nazivaju "kraljicom". "Jeste li spremni za najveći spektakl ljeta? Kraljica scene stiže u Haciendu!"

U raspravu se uključio i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, koji je poručio da takav nastup smatra "neprimerenim" i da Karleuša, zbog svojih ranijih javnih istupa o Hrvatskoj, po njegovom mišljenju nije dobrodošla u grad.

"To je neprimereno", rekao je Cukrov za Nacional, naglasivši pritom da Grad ne može da određuje program privatnih klubova. Gradska uprava, objasnio je, odgovara za događanja na javnim površinama, dok o programu Haciende odlučuje vlasnik odnosno organizator privatnog kluba.

Istakao je da Vodice nemaju nikakav problem s izvođačima iz Srbije ili drugih država, nego konkretno s Karleušinim ranijim izjavama.

"Nemamo ništa protiv nikoga i svi su dobrodošli u grad Vodice", kazao je Cukrov, dodajući da je u ovom slučaju reč o osobi koja je "javno iznosila negativne komentare o Hrvatskoj". Prema njegovim rečima, upravo je to razlog zbog kojeg njen dolazak smatra neprihvatljivim.

1/5 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Nije prvi put

Podsetimo, ovo nije prvi put da se Kareluša suočava sa sličnim problemima.

U Sarajevu je pokrenuta onlajn peticija na platformi Change.org sa zahtevom da se otkaže njen nastup u klubu "Akva" zakazan za 8. avgust 2026, nakon čega je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković zatražio reakciju MUP-a, a organizatori su potom otkazali događaj. I u Kragujevcu se krajem 2024. godine susrela sa ovim problemom, jer je preko 14.000 građana potpisalo peticiju protiv njenog angažovanja za doček Nove godine na gradskom trgu, tražeći da se novac usmeri u druge svrhe zbog perioda žalosti nakon nesreće u Novom Sadu.

Takođe je 2024. godine na inicijative građana organizovala peticiju za njen nastup za Dan grada u Subotici, kao i za Dane ludaje u Kikindi, uz protivljenje dela javnosti. Međutim, Jelena je tada održala koncert pred prepunim trgom u Subotici, ali i u Kikindi. Isto se desilo i s koncertom koji je pevačica imala u Somboru - održala ga je uprkos peticijama koje su bile organizovane pre samog spektakla.