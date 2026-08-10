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Neda Ukraden, Zdravko Čolić, Momčilo Bajagić Bajaga, Suzana Mančić i Goran Žižak, poznatiji kao Di-džej Krmak, izgradili su zavidne karijere u javnom životu, ali njihovo formalno obrazovanje nije nagoveštavalo da će jednog dana postati poznata lica sa muzičke i javne scene.

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Među domaćim zvezdama ima i onih koji su tokom mladosti mnogo ulagali u obrazovanje, završavali fakultete poput prava, ekonomije, medicine i drugih oblasti, ali se na kraju nisu bavili profesijama za koje su se školovali.

Posebno se izdvaja Di-džej Krmak, koji važi za jednu od najobrazovanijih ličnosti na regionalnoj muzičkoj sceni. On iza sebe ima čak tri završena fakulteta – Pravni, Filozofski i Pravoslavni bogoslovski fakultet. Ipak, o svojim diplomama retko je govorio u javnosti. Publika ga najviše prepoznaje po specifičnom muzičkom izrazu, upečatljivoj frizuri, šarenoj kosi i nesvakidašnjem stilu oblačenja.

Foto: Printscreen/Grand

Neda Ukraden takođe ima čak dve fakultetske diplome. Završila je Pravni fakultet, kao i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Pevačica je u više navrata isticala da je ponosna na svoje obrazovanje, iako je priznala da joj je uspešna muzička karijera otežavala studiranje.

Zdravko Čolić završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu. Još tokom studija njegov talenat primetio je Kornelije Kovač, koji ga je pozvao da se priključi „Korni grupi“. Iako je tada bio na prvoj godini fakulteta, Čolić je zbog muzike došao u Beograd i u grupi ostao oko šest meseci. Ipak, kako bi ispunio želju roditelja, završio je fakultet i stekao diplomu ekonomiste.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić napravio problem Foto: MONDO/Matija Popović, Pritnscreen/Instagram, Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

Momčilo Bajagić Bajaga završio je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dok je Suzana Mančić diplomirala na Pravnom fakultetu, nakon što je završila Petu beogradsku gimnaziju.

Zorica Brunclik završila je Ekonomski fakultet u Nišu, a svojevremeno je pokušala da upiše i Pravni fakultet. Miloš Bojanić poseduje diplomu Saobraćajnog fakulteta.

Pokojni Đorđe Balašević diplomirao je geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Zadovoljili se srednjom školom

1/5 Vidi galeriju Srećna zbog proširenja porodice Foto: Instagram, ATA images, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagram

S druge strane, brojne zvezde odlučile su da nakon srednje škole krenu putem estrade. Vera Matović završila je učiteljsku školu, dok su Ceca Ražnatović, Lepa Brena, Jelena Karleuša i Dragana Mirković završile srednje stručne škole različitih smerova. Indira Radić, Buba Miranović, Milan Stanković i Ćemo školovali su se za medicinske radnike.

Iako su mnogi od njih završili škole koje nemaju mnogo veze sa estradom, životni put ih je odveo u potpuno drugom pravcu – pravo, ekonomiju, medicinu i prosvetu zamenili su muzikom, scenom i reflektorima.