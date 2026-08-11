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Drama koja već danima prati slučaj Ane Nikolić koja je napala Jelenu, ženu Slobodana Radanovića jer se dopisivala sa njim već sad bivšim dečkom Goranom Ratkovićem Raletom ne jenjava. Štaviše, na površinu neprestano isplivavaju novi detalji njihove turbulentne veze.

Prema navodima upućenih, Ana je navodno postala veoma nepoverljiva prema svom partneru i želi da ima uvid u svaki njegov kontakt i komunikaciju.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek u žiži Foto: Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Antonio Ahel / Ata Images

Sve se sazna

Izvor tvrdi da pevačica redovno proverava Raletov telefon, pokušavajući da pronađe dokaz da se dopisuje sa drugim ženama.

- Ana je veoma sumnjičava. Gleda njegove poruke, proverava pozive i društvene mreže, ali je ubeđena da on deo komunikacije briše pre nego što ona stigne da vidi sadržaj - tvrdi sagovornik blizak paru.

Upravo je zbog toga pevačica otišla korak dalje. Kako se priča u njihovom okruženju, Ana je od jednog prijatelja tražila preporuku za osobu koja se razume u digitalne tehnologije i koja bi, kako je navodno rekla, mogla da vrati obrisane poruke iz Raletovog telefona.

- Bila je uverena da postoje razgovori koje on skriva. Pitala je da li neko zna hakera ili stručnjaka koji može da povrati obrisane poruke i proveri sa kim se dopisivao - navodi isti izvor.

Ovo samo svedoči već podgrejanje spekulacije da je odnos pevačice i kompozitora ponovo zapao u ozbiljnu krizu. Njihova veza od samog početka privlači veliku pažnju javnosti, a turbulentni raskidi i pomirenja često su bili tema medija i društvenih mreža.

Uvek oprezna

Za sada ni Ana Nikolić vešto izbegava komunikaciju sa medijima. Oglašava se isključivo na društvenim mrežama. Upravo je tamo napisala da je Rale razočarao jer je javno podžao Jelenu Radanović u ratku koji vodi.

Podsetimo, pevačica je i ranije otvoreno govorila o ljubomori i emotivnim usponima i padovima kroz koje prolazi, zbog čega mnogi smatraju da njen odnos sa Raletom nikada nije bio potpuno miran. Da li je reč samo o prolaznoj krizi ili o ozbiljnim problemima koji bi mogli da dovedu do novog raskola, ostaje da se vidi u narednim danima.

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Ana Nikolić pretila Slobinoj ženi