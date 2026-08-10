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Pevačica Ana Nikolić, koja je javno raskinula sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom,ne prestaje da vodi rat sa Slobom Radanovićem i njegovom suprugom Jelenom nakon što je iznela teške optužbe i uputila pretnje Jeleni.

- Ovaj slon seoski, nemoj da skače pre nego kaže "hop". Ja nisam seljančura i k**vetina Jelena. Tako da ce dobiti materijal od mene lično. Lepo sam je zamolila da se smiri. Balvane glupi, javi se za mesec dana - napisala je Ana Nikolić, ali je taj post potom nestao sa instagrama.

Međutim, ostao je jedan drugi.

- P.S. Sve fotografije, cepivljene u studiju, primanje infuzije da pravi društvo Raletu. Dobiće ovaj balvan glupi. Ne bude li objavio, ja ću. Sa ovim jadnikom, nemam šta da pričam.

A tek sa ovom dramom sumnjivog morala. Kada ste mene čuli ili videli da o bilo kome nešto komentarišem? Nikada... Ali kada mi neko ugrožava „porodicu“ jako neprikladnim fotografijama, kao i porukama, reagovaću. Sramota me je s kim sam bila u vezi.... btw.. „Filozofija palanke“ - napisala je Nikolićeva.

Foto: Printscreen

Oglasio se Sloba

Podsetimo, Sloba Radanović se oglasio nakon neprijatne situacije u kojoj se našla njegova supruga Jelena kada joj je pevačica Ana Nikolić slala preteće poruke. Pevač je priznao da je pobesneo kada je čuo šta je njegova koleginica uradila, pogotovo jer joj ovo kako kaže, nije prvi put.

- Uh, šta da kažem – nisam reagovao. Stvarno sam bio onako besan u momentu, jer Jelena stvarno ne zaslužuje takve reči. Ona je uvek imala pozitivne i predivne namere uopšte prema njima svima. Tako da, zatečen sam ostao. To nije bio prvi put, već jednom smo prešli preko tih stvari. Mada, ja ne bih prešao ni onda preko toga.

Ne mogu da kažem da sam se sad nešto potresao, jesam u smislu što znam kakve su to reči. To su mnogo teške reči i upućene su Jeleni. Nekako uvek lakše podnosim nešto što je upućeno meni nego mojoj porodici. Ali, neka su živi i zdravi, šta da radimo. Svako radi ono što misli da treba - rekao nam je Sloba, a na pitanje da li se čuo sa Raletom je odogovorio.

1/6 Vidi galeriju sloba radanović Foto: Damir Dervišagić, Preent Screen, Printskrin/Instagram

- Pa još posle prvog puta smo mi tu nekako rešili da stavimo tačku na to. Nismo hteli da se osvrćemo na to, jer ljudi u afektu svakako znaju da reaguju. Ja sam uvek za to da gledamo pozitivno na ljude. Ali sada je stvarno prevršilo svaku meru sa glupostima koje pišu, to jest koje je ona pisala. To je klasično „mafijanje“, a mene to onako baš nervira.

Bukvalno, kad god je Jelena pisala, uvek smo ona i ja bili tu zajedno i zajedno smo pisali. I sad, poslednji put kada joj je poslala poruke. Ja sam joj rekao: „Pošalji.“ Ona je bila u fazonu: „A nemoj sa mog broja da šaljem, znaš da to može da bude...“, a ja rekoh: „Ma slobodno pošalji, kakve veze ima, šalješ pesme, Bože moj.“ I eto šta se desilo. Znači, baš onako totalno nepotrebne stvari, nepotrebna pompa. Problem gde ga nema.