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Kako saznajemo od izvora sa lica mesta, njih dve su zapazile jedna drugu još pre ukrcavanja u avion, ali kako je svaka bila u svom društvu, potpuno su se ignorisale i bile na pristojnoj udaljenosti jedna od druge.

Foto: Antonio Ahel ATAIMAGES

Međutim, do bliskog susreta došlo je u samom avionu, pošto su obe sedele u biznis klasi. Očekivano, one ni tamo nisu prozborile ni reč, a JK je tokom kratkog leta od 45 minuta sve vreme pričala sa svojim menadžerom i producentom Zoranom Birtaševićem i prijateljima, dok je Ceca sedela sama ne progovarajući ni sa kim ni reč, dok je njena ekipa bila u ekonomskoj klasi, što su putnici takođe komentarisali.

Iako ni Ceca ni JK ovom susretu nisu pridavale nikakvu važnost, a i do sada su se više puta našle u sličnim situacijama, ostalim putnicima je ova situacija bila i više nego zanimljiva, pa su sve vreme leta između sebe šaputali i komentarisali da li će se tokom leta desiti neka neprijatna situacija ili incident, pa čak i eksplozija, ali i kako su se pevačice obukle za ovu priliku.

1/5 Vidi galeriju JK i Ceca Ražnatović Foto: ATA images, Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Podsetimo, nakon sletanja na beogradski aerodrom, Ceca nije govorila na ovu temu, dok je Jelena u svom stilu prokomentarisala bliski susret sa Ražnatovićevom.

- Let je prošao fantastično. Je l' ste očekivali da avion padne? To bi bila velika balkanska tragedija. Milion puta smo se već vozile, to nije interesantno ni meni ni njoj. Ta priča se stalno gura u prvi plan, ali realno nikoga ne zanima. Ono što jeste zanimljivo je da sam već četvrtu nedelju broj jedan u trendingu. Pitajte nju, ali pazite, ona se ljuti na ta pitanja - rekla je Karleuša za Kurir.

Kurir.rs

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