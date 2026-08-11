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Drugoplasirana takmičarka "Elite 9", Aneli Ahmić koja je osvojenim mestom u rijalitiju zaradila 50.000 evra, rešila je da uživa za sve pare!

Ona je danas u Dubrovniku proslavila svoj 37. rođendan, a zabeleženi trenuci ovog slavlja isplivali su u javnost, i može se zaključiti da ona i te kako provodi vreme u suvom luksuzu.

Foto: Printscreen Instagram

Ona je svoj poseban dan dočekala gostujući u emisiji "Narod pita", a onda se uputila pravo na aerodrom, a kada je sletela u Hrvatsku, počelo je pravo slavlje.

Na proslavi su prisustvovali maćeha Stefana Karića, Kristina Karić, sa kojom Aneli ima dobar odnos.

Pogledajte deo atmosfere sa proslave:

00:47 Aneli Ahmić proslavila 37. rođendan Izvor: Instagram/_aneli_official_1

Proslava za pamćenje

Aneli je uživala u posebnom danu u društvu svojih najbližih, a atmosfera na proslavi bila je vesela od samog početka. U jednom trenutku pozirala je sa naočarama za sunce i omiljenim pićem u ruci, dok se sa Kristinom Karić držala za ruke i sa osmehom uživala u slavlju.

Kako bi sve bilo baš onako kako je zamislila, Aneli se pobrinula i da trpeza bude bogata i raznovrsna. Na stolu se našao veliki broj različitih specijaliteta, pa se može reći da je bilo svega i svačega, odnosno da je bilo "i od ptice mleka".

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić proslavila 37. rođendan Foto: Printscreen Instagram

Među gostima koji su joj uveličali slavlje našao se i Ilija Pečenica, sa kojim je Aneli doputovala iz Beograda. Sudeći po snimcima, dobro raspoloženje nije izostalo, a prisutni su se potrudili da Aneli njen dan ostane u lepom sećanju.

Kako je sve izgledalo i kakva je bila atmosfera na proslavi, pogledajte u videu iznad.

Viletina na obali mora

Aneli inače u Dubrovniku ima i luksuznu vilu, a njena kuća je nekoliko puta bila predmet komentarisanja u svađama sa njenim bivšim partnerom Asminom, ali i sestrićem Neriom.

Evo kako vila zapravo izgleda:

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Instagram

Svetla kuhinja i prostrani dnevni boravak vode do balkona sa čarobnim pogledom na more. Po svemu sudeći, Aneli, i te kako voli luksuz, i nimalo se ne štedi kada je reč o ličnom zadovoljsvtu i trenucima sa najbližima.

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