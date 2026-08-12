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Deca poznatih zvezda često vole da žive život na visokoj nozi, pa je pravo čudo kada čujemo da neko od naslednika velikih imena sa javne scene, radi skromne poslove, i ne troši pare roditelja.

Jedna od njih je i ćerka Gorana Bregovića, Lula Bregović, koja i ako ima oca koji je zaradio milione, ona radi jedan od skormnijih poslova. Naime, ona se bavi manikirom, tačnije, umetničkim iscrtavanjem noktiju.

Kako navodi u postu, radi u svom domu (u Parizu), a ne u salonu, pa je “upozorila” klijente koji su alergični na mačke da to imaju u vidu.

Cenovnik nije tajna: dizajniranje prirodnih noktiju košta 20 evra, za gel set treba odvojiti od 30 do 40, zavisno od veličine, dok full freestyle staje 45 evra.

Podsetimo, muzičar u višedecenijskom je braku sa Dženanom sa kojom ima tri ćerke: Emu, Lulu i Unu.

O Bregoviću i njegovoj supruzi je jednom prilikom govorila njihova komšinica.

- Goran je veliki umetnik. Jako je poštovan ovde. On dolazi ovde s vremena na vreme, nije ovde tako često kao nekad. Poslednji put sam ga videla pre nekoliko meseci, išao je na ručak u jedan restoran ovde u blizini koji baš voli. Dženana je stalno u ovom stanu, ovde živi i kad je potrebno odlazi za Beograd, pa se vraća.

Sada je s ćerkama na moru u Crnoj Gori. Odmori su, pa je Pariz prazan. Njih dvoje su u braku na daljinu, što i ne treba da čudi kad je Goran stalno na putu. Dobro poznajem i ćerke. To su jako lepe, obrazovane i vaspitane devojke. Ema živi na relaciji Pariz-Beograd, a Una i Lula su ovde - rekla je ona.

1/6 Vidi galeriju Goran Bregović ćerke Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Milos Tesic/ATAImages

Imovina Gorana Bregovića 35 miliona evra

Goran Bregović se zahvaljujući bogatoj karijeri može pohvaliti imovinskom kartom koja se procenjuje na više od 35 miliona evra. Istaknuti muzičar je zarađeni novac tokom života ulagao u nekretnine, a među brojnim nepokretnostima, jedna njegova kuća se posebno izdvaja.

Luksuzna vila na Senjaku

Reč je o Breginoj vili na Senjaku, luksuznom beogradskom naselju. Mnogim prolaznicima zbog ove kuće zastaje dah, a muzičar upravo od te kuće ima dodatne prihode. Za ovu nekretninu se kaže da je jedna od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija. Kako smo jednom prilikom pisali, jedan snimajući dan kod muzičara u vili košta između 1.000 i 3.000 evra. Kuća se nalazi u jednoj prestižnoj ulici, a tu je snimana i serija "Državni službenik".

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu.Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori - pričao je svojevremeno izvor za "Blic" i dodao:

Cena iznajmljivanja je striktna

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći.

1/8 Vidi galeriju Goran Bregović nekad i sad Foto: ATA images, Beta / Miloš Miškov, Printscreen Youtube / todorspin

Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja.