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Milica Veličković oglasila se na društvenoj mreži Instagram, iz skupocenog automobila. Rijaliti učesnica je sedela za volanom auta marke Mercedes, pa je usnimila svaki detalj unutrašnjosti luksuznog vozila.

U opisu je dodala "Blago mome dečku, kupio mi mečku"

Milica Veličković
Foto: printsacrean

Nije iznosila više detalja, dok se komentari samo nižu.

Podsetimo, Milica se trrenutno nalazi u Crnoj Gori gde se pre nekoliko dana srela sa svojim bivšem partnerom Borislavom Terzićem Terzom, a njihov susret protekao je uzbudljivo.

Na Adi Bojani nedavno je došlo do žestokog sukoba između bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, o čemu ne prestaje da se priča.

Sve se desilo naočigled brojnih kupača koji su se zatekli na licu mesta, dok je Milica, nakon haosa, objavila sa kim provodi vreme na plaži.

Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, Foto: Pink

Kurir.rs

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