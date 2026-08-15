Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović podelila je na društvenim mrežama snimak iz privatne atmosfere, na kojem uživa u vremenu provedenom sa svojim unucima. I dok su njeni pratioci sa osmehom gledali porodične trenutke i uživali u prizoru razigrane bake, pažnju im je privukao jedan potpuno neočekivan detalj. Naime, na snimku se jasno vidi velika modrica i povreda na pevačicinom kolenu, zbog čega su se mnogi zapitali šta joj se dogodilo. Rana je vidljiva, a podliv dodatno ukazuje na to da je Ceca prethodno zadobila udarac.

Foto: Printscreen Instagram

Nesmotreno

Kako se može videti na videu, pevačica je povredila koleno nakon pada, a tragovi povrede još su uočljivi. Iako Ceca u objavi nije dozvolila da joj povreda pokvari raspoloženje, njeni fanovi nisu mogli da je ne primete.Dok je ona uživala u društvu svojih najmlađih članova porodice, pratioci su u komentarima pokazali zabrinutost i interesovali se kako je došlo do povrede. Mnogi su joj poželeli brz oporavak i poručili da se čuva.

O njenom životu se priča

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen