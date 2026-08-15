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Svetlana Ceca Ražnatović podelila je na društvenim mrežama snimak iz privatne atmosfere, na kojem uživa u vremenu provedenom sa svojim unucima. I dok su njeni pratioci sa osmehom gledali porodične trenutke i uživali u prizoru razigrane bake, pažnju im je privukao jedan potpuno neočekivan detalj. Naime, na snimku se jasno vidi velika modrica i povreda na pevačicinom kolenu, zbog čega su se mnogi zapitali šta joj se dogodilo. Rana je vidljiva, a podliv dodatno ukazuje na to da je Ceca prethodno zadobila udarac.

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Foto: Printscreen Instagram

Nesmotreno

Kako se može videti na videu, pevačica je povredila koleno nakon pada, a tragovi povrede još su uočljivi. Iako Ceca u objavi nije dozvolila da joj povreda pokvari raspoloženje, njeni fanovi nisu mogli da je ne primete.Dok je ona uživala u društvu svojih najmlađih članova porodice, pratioci su u komentarima pokazali zabrinutost i interesovali se kako je došlo do povrede. Mnogi su joj poželeli brz oporavak i poručili da se čuva.

O njenom životu se priča

Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

Ceca, s druge strane, nije dozvolila da joj povreda pokvari porodični trenutak. Umesto da pažnju usmeri na bolno koleno, pevačica je vreme provodila sa unucima, a upravo je njihova razigranost bila u centru snimka.Poznato je da Ceca često deli delove privatnog života sa publikom, posebno trenutke provedene sa porodicom. Njene objave sa unucima redovno izazivaju brojne reakcije, a ovaj put su, osim porodične idile, pažnju privukli i tragovi povrede.Iako na snimku deluje raspoloženo i bezbrižno, modrica i rana na kolenu nisu promakle njenim najvernijim pratiocima, koji su odmah primetili da se pevačica očigledno nezgodno povredila, pa je postala glavna tema na mrežama. 

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