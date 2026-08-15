CECA RAŽNATOVIĆ SA MODRICOM NA KOLENU! Fanovi zabrinuti zbog snimka koji je izazvao komentare, ljudi se pitaju šta se desilo?
Svetlana Ceca Ražnatović podelila je na društvenim mrežama snimak iz privatne atmosfere, na kojem uživa u vremenu provedenom sa svojim unucima. I dok su njeni pratioci sa osmehom gledali porodične trenutke i uživali u prizoru razigrane bake, pažnju im je privukao jedan potpuno neočekivan detalj. Naime, na snimku se jasno vidi velika modrica i povreda na pevačicinom kolenu, zbog čega su se mnogi zapitali šta joj se dogodilo. Rana je vidljiva, a podliv dodatno ukazuje na to da je Ceca prethodno zadobila udarac.
Nesmotreno
Kako se može videti na videu, pevačica je povredila koleno nakon pada, a tragovi povrede još su uočljivi. Iako Ceca u objavi nije dozvolila da joj povreda pokvari raspoloženje, njeni fanovi nisu mogli da je ne primete.Dok je ona uživala u društvu svojih najmlađih članova porodice, pratioci su u komentarima pokazali zabrinutost i interesovali se kako je došlo do povrede. Mnogi su joj poželeli brz oporavak i poručili da se čuva.
O njenom životu se priča
Ceca, s druge strane, nije dozvolila da joj povreda pokvari porodični trenutak. Umesto da pažnju usmeri na bolno koleno, pevačica je vreme provodila sa unucima, a upravo je njihova razigranost bila u centru snimka.Poznato je da Ceca često deli delove privatnog života sa publikom, posebno trenutke provedene sa porodicom. Njene objave sa unucima redovno izazivaju brojne reakcije, a ovaj put su, osim porodične idile, pažnju privukli i tragovi povrede.Iako na snimku deluje raspoloženo i bezbrižno, modrica i rana na kolenu nisu promakle njenim najvernijim pratiocima, koji su odmah primetili da se pevačica očigledno nezgodno povredila, pa je postala glavna tema na mrežama.