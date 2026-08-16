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Već dugo traje medijska ilegala na koju se odlučila voditeljka Dragana Kosjerina, a prethodne mesece je provela u više različitih država, mada se o jednoj njenoj objavi na Instagramu posebno priča.

Naime, Dragana je podelila kratak klip pomračenja sunca, te je uz to podelila opis koji je zaintrigirao mnoge.

- Novi početak - poručila je Dragana, a vrlo brzo je usledila reakcija koleginice.

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Foto: Printscreen Instagram

- Prelepo! Novo poglavlje - napisala joj je u komentaru Jelena Simić.

"Hvala julu..."

Inače, Kosjerina je oduševila svoje pratioce nizom fotografija sa letovanja na kojima se jasno vidi kako uživa u toplim letnjim danima na morskoj obali.

Ona je, takođe, nedavno podelila umetničku crno-belu fotografiju svog profila, krupni kadar srebrne minđuše u obliku leptira, ali i predivne  pejzaže tirkiznog mora, zalaska sunca i polja lavande.

Dragana Kosjerina Foto: Printscreen Instagam

Osim ovih izvanrednih fotografija prirode, voditeljka je otkrila da slobodno vreme provodi uz dobru literaturu, te je objavila fotku otvorene knjige sa poezijom prelivene sunčevim zracima.

Kao opis fotografije, Dragana je napisala snažnu poruku: "Hvala julu. Bio je lep. Bio je lek".

Ova emotivna rečenica jasno ukazuje na to koliko joj je predah bio potreban za regeneraciju i punjenje baterija tokom odsustva sa malih ekrana.

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15:46
20260815-STARS-EP613-SUBOTA Izvor: Kurir TV