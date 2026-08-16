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Hana Duvnjak pojavila se na snimanju večerašnje emisije "Narod pita" bez Neria, pa je progovorila o učesnicima "Elite 9".

Ona je, takođe, otkrila je gde je Nerio, ali se osvrnula i na odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

"Tukla me je, polivala..."

Hana Duvnjak Foto: Pritnscreen/Instagram

- Nerio čuva dete, mora neko da bude sa njom, zato sam sama tu večeras. Čudno mi je bez njega, iskreno. Možda Sandra večeras bukvalno udari na mene! Mića i Todićka šest sati, teško mi pada to. Proživela sam najgore od nje unutra, i uvrede, i fizičke udarce. S Aneli se Nerio čuje, sa Sitom ne. Ja se ne čujem sa njima. Ne opraštam uvrede, svako Sandrino pijanstvo završi nasiljem. Tukla me je, polivala, nisam se fizički branila, samo verbalno - rekla je Hana za domaće medije.

"Sita nije pokušala da stupi u kontakt sa svojim sinom"

Otkrila je detalje porodičnih odnosa sa Ahmićima.

Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Sita nije pokušala da stupi u kontakt sa svojim sinom, ne. Ne mogu da se stavim u tu situaciju, on ne treba prvi da se javlja njoj. Nerio bi se javio da ga Sita pozove, mislim da bi. Sa Fifi se nismo čuli, ne. Pretnje više ne dobijam, to više nije slučaj. Direktno je pretila Sita ranije. Idemo uskoro u Split. Mislim da će se ona sad povući, makar se ja nadam. Ona se odselila u Dubai jer mislim da je napravila neko veliko s**nje, mislim tako - istakla je ona potom.

"Aneli i Filip su u javnoj kombinaciji"

Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Aneli i Filip, uh, taj odnos mi je veliki blam. Ona se ponižava sve više i više. Nije trebala to dozvoliti. To je neka javna kombinacija sad. Uzeli smo stan Nerio i ja, idemo u Split, idemo kod mog tate u oktobru, već sam se dogovorila to sa njim, pa ćemo početi sa poslovima, to su planovi. Najgore ono sam prošla. Nerio nije dobio poziv od Aneli za njen rođendan.

Proširenje porodice?

- Proširenje porodice? Možda za godinu, dve. Nerio hoće da završi večernju i da vozi taksi, videćemo - dodala je Hana.

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28:04
STARS 609 01.08.2026. Izvor: Kurir TV