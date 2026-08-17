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Milutin Popović Zahar, kompozitor i bivši suprug pevačice Goce Lazarević, otkrio je da i dalje nije dobio poziv da bude gost na njenom predstojećem koncertu, kojim planira da obeleži 50 godina karijere.

Zahar je otkrio da nije u lošim odnosima sa Gocom, ali da se boji da bi doživeo infarkt kada bi pevao pored nje, pa to sada nije najbolja opcija.

- Goce sam se u životu toliko nagledao, kao i ona mene, da bi svaki naš zajednički koncert samo mogao da povisi još četiri stepena temperaturu! Ne mogu da idem zbog toga i da je i tamo gledam, iako verujem da će to biti jedna lepa priča koja se pravi – počeo je priču Zahar.

On je rekao da je koncert bivše žene biti pravo osveženje u moru drugačijih trendova koji vladaju, budući da se najmanje pažnje posvećuje autentičnosti pesama.

1/9 Vidi galeriju Milutin Popović Zahar Foto: Kurir Televizija

- Ne slušam više narodnu muziku, jer ovo više nema veze sa vezom, ovo što pevaju mlade pevačice je van pameti. To su žalostivi glasovi, sve pesme su iste, a izgledaju tako da ih žele samo primitivci. Eto, na tom nivou smo sada kada je estrada u pitanju. Sad sve pevaju na isti kalup, nekad je bila grčka muzika, ali ovo je danas strašno, sve živo pokradoše od Bugara. Gocin koncert će biti pravo osveženje, jer je to ona prava muzika kakva se više ne snima. U trci da se napravi neka nova Lepa Brena dobijaju se sve iste pevačice, ali dobro, svako vreme nosi svoje – rekao je Zahar.

Popović tvrdi da Goci uprkos svemu što je bilo među njima želi mnogo sreće.

- Što se Goce tiče, želim da joj niz uspeha. Mislim da je vreme da piše istoriju: „Kako sam pevala prošlog veka“ i bilo je lepo. Malo šale na stranu, nisam gost na koncertu jer mi je vrućina i ako budem pored nje, ima da me udari infarkt. Milo mi je što će majka moje dece da peva najbolju muziku i čuvenu pesmu „Vidovdan“. Ta pesma se u nekim zemljama severnijim smatra pravom i najlepšom srpskom pesmom, tako da sam ponosan što je izvodi upravo Goca – rekao je Milutin.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Nije htela da se obrazuje

Podsetimo, Popović je ranije govorio i o tome zbog čega se rastao s pevačicom, kao i zašto brak nije mogao da opstane.

– Reći ću vam zašto je taj razvod usledio. Ona nije glupa i neobrazovana, kad može da nauči takve pesme i tako da peva, ne može biti prazna u glavi. Govorio sam joj: „Daj završi makar nešto, završi neku školu“, ali ju je pesma uhvatila i u tom trenutku sam shvatio da ću život provesti s pevačicom koja jednostavno neće sebe da obrazuje uz sve moje napore – govorio je muzičar svojevremeno.