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Suad Suki Keserović ulazi u „Elitu 10", ekskluzivno saznaje Kurir! Investitor iz Hrvatske, koji je godinama intrigirao javnost svojim nesvakidašnjim načinom života, nekretninama i druženjima sa poznatim damama, prema našim saznanjima, prihvatio je ponudu da postane deo nove sezone rijaliti-šou programa.

Povezivan sa Aneli Ahmić i Ivom Grgurić

Keserović je široj javnosti postao poznat upravo zbog toga što su ga tokom prethodnih sezona rijaliti programa povezivali sa pevačicama, starletama, manekenkama i bivšim učesnicama rijalitija. Njegovo ime se u javnosti pominjalo uz pojedine atraktivne dame sa estrade i rijaliti scene, među kojima su bile i Aneli Ahmić, Iva Grgurić i druge poznate učesnice.

Iako su društvene mreže godinama bile pune fotografija i snimaka sa njihovih druženja, Suki nikada nije javno priznao emotivnu vezu ni sa jednom od žena sa kojima je povezivan. Naprotiv, kada bi ga novinari pitali o odnosima sa poznatim damama, Keserović je uglavnom imao spreman odgovor reč je o prijateljstvima.

Njegova misterioznost samo je dodatno podgrevala interesovanje javnosti. Poznate dame rado su na društvenim mrežama pokazivale trenutke provedene u njegovom društvu, a posebno su pažnju privlacile fotografije nastale u luksuznim rezidencijama koje je investitor izgradio na primorju.

Život mu je zabava

1/4 Vidi galeriju Spreman da raskrinka nove učesnice Foto: Printscreen/Instagram



Keserović je do sada uglavnom bio sa druge strane kamere. Njegov život bio je tema medija, ali je on retko dozvoljavao javnosti da zaviri u sve detalje njegove svakodnevice. Sada bi situacija mogla da bude potpuno drugačija. Kako saznajemo, ponuda za ulazak u „Elitu 10" stigla je u trenutku kada je Suki već dobro poznato lice publici, i to bez obzira na činjenicu što nikada nije bio klasičan rijaliti učesnik.

Zato smo kontaktirali upravo Sukija kako bismo proverili informaciju da ulazi u „Elitu 10". Čuveni plejboj iz Rijeke nije želeo da otkrije sve detalje, ali je njegov odgovor bio dovoljno zanimljiv da dodatno podgreje pricu.

"Igra počinje kad ja kažem"

-Dragi moji Kurirci, vi sve saznate i pre mene. Trenutno rešavam neki zdravstveni problem i na rehabilitaciji sam. Leto je, a investicije ne biraju vreme, mora da se radi. Svakako, igra počinje kada ja kažem - rekao nam je kroz osmeh Kešerovic.

Njegova poznanstva sa damama sa javne scene, luksuzne nekretnine, ali i reputacija čoveka koji voli dobro društvo mogli bi da budu samo deo onoga što će gledaoci imati priliku da upoznaju. Posebno će biti zanimljivo videti kako će se ponašati kada se nađe u zatvorenom prostoru, bez mogućnosti da svakodnevno kontroliše način na koji se njegov život predstavlja javnosti.

1/8 Vidi galeriju S njima je Suki dovođen u kombinaciju Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Prisan odnos sa Anđelom Đuričić

Inače, Suki je imao prisan odnos i sa Anđelom Đuričić ali po njenom izlasku iz rijalitija. Kako to obično biva sve što ima veze sa učesnicima rijalitija se prati budnim okom novinara, pa je sedma sila ispratila trenutak kada je Suki slao Anđeli takozvane giftove na TikToku gde joj se obraćao vrlo prisno.

- Prvi sam, oko. Za tebe sve, tebe za ništa - pisao joj je Suki, dok se ona smeškala.

Inače, Keserović ima buran život koji vodi i zbog kojeg je često bio na naslovnim stranama tamošnjih medija. Interesantno je i njegovo druženje sa određenim strukturama ljudi iz takozvane sive zone. On se u medijima u Srbiji pojavio kao misteriozni muškarac koji je bio galantan prema damama zbog čega su se oko njega lomila koplja. Sve dok nije otkrio svoj identitet, važio je za plejboja oko kojeg se lome sve poznate dame. U intervjuima koje je davao medijima je govorio šta misli o rijaliti šou-programu:

- Za mene je to samo zabava, smeh i razonoda. Stvarni život je nešto sa svim drugo. Za mene bi to bio samo jedan izazov, nikako realnost. Ono što se dešava unutra i u stvarnom svetu nema veze jedno sa drugim. Nije život jedan dan. Svakako da ne osuđujem ljude koji vode takav stil života, za mene je to samo dobra prilika da se kvalitetno zabavite- rekao je Suki jednom prilikom.