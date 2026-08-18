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Pop diva Jelena Karleuša više od dve decenije ponosno nosi titulu najintrigantnije javne ličnosti na našem prostoru, s punim pravom, s obzirom na to da je njen život pun filmskih priča o kojima retko govori.

Foto: Miloš Miletić

Jelena je otvorila dušu i o Zoranu Davidoviću Ćandi, koji je ubijen usred njihove najveće ljubavi.

- Priča o njemu je mnogo naduvana. Pripadao je ekipi okupljenoj oko čuvenog Skoleta. Bio je mangup. Nije on bio nikakav kriminalac. Nikada nije bio u zatvoru, nije bio ni priveden. Godinama slušam priče da su u to vreme postojale sage "Arkan i Ceca" i "Karleuša i Ćanda". Arkan je bio Arkan, a Ćanda je bio ništa! Bio je klinac s 27 godina kad je poginuo. Ja sam sa Zoranom bila sedam meseci. On je meni bio dečko, ne muž i mi bismo sigurno nastavili da ga nisu ubili. Poginuo je u povratku sa sahrane Dugog Lainovića. Izrešetan je u sačekuši. Htela sam i ja da idem s njim, ali moja majka nije dozvoljavala da budemo u kolima zajedno. I on sam mi je rekao: "Ne!" Nije me poveo. Bio je to 23. mart 2000. S njim je bio najbolji drug, pica majstor iz kioska. Toliko o opasnim momcima... Zna se i ko ga je ubio. Svedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera - Zvezdan Jovanović. Posle sam saznala iz policije da je ekipa koja ga je jurila, "zemunski klan", iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima. Pucali su na njih iz dva kalašnjikova – ispričala je JK i otkrila potresne detalje:

- Poslednji put sam ga videla u komadima. Sišla sam u prostorije sudske medicine da bih donela stvari za sahranu. Jedina sam koja ga je identifikovala i jedina koja je od kompletne porodice sišla. Tako su im savetovali. Morala sam da ga vidim još jednom. Ta slika će mi zauvek ostati u mislima. Meci kalašnjikova su ogromni, a samo Zorana je pogodilo više od 30. Ti meci otkidaju komade tela, koje su patolozi povezali crnim koncem u jednu masu... Taj prizor sam videla na stolu. U tom momentu imala sam 20 godina.

Pozajmila novac kako bi platila Ćandinu sahranu

- Zoranu nisam bila žena, nisam mu bila čak ni ozbiljna devojka. Bili smo svega sedam meseci u vezi kad je ubijen, ali sećam se da sam pozajmila pare za obe sahrane, za Ivana i Zorana. Kupila sam dve grobnice, jednu pored druge, jer su zajedno izgubili život. Majka i ja smo dug s kamatom vraćale dve godine.

JK je ispričala i šta se događalo neposredno pre nego što je Ćanda ubijen:

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić, Printscreen, Kurir

- Tom ubistvu je prethodio jedan razgovor. Zoran je pozvao Svetlanu Ražnatović da joj izjavi saučešće. Bez obzira na to što nije imao nikakve veze s Arkanovom smrću, ona je toliko glasno dreknula: "Vući će ti se creva po betonu!"

Nedugo zatim su ubili Ćandu, a Karleuša je rekla kako često sanja svoje dve velike ljubavi:

- San izgleda tako što sedim sa Duškom i decom i vidim Zorana za drugim stolom. Živ je i gleda me, teško mu je što me vidi srećnu, pravi se da me ne prepoznaje. Dakle, sedim sa mužem i decom, a pored nas je čovek kojeg su ubili usred naše najveće ljubavi.

JK kaže da ni prvi ni drugi muž ne zaslužuju novu priliku:

1/5 Vidi galeriju Pevačica se oglasila na mrežama Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Printscreen

- Ni Bojan ni Duško nisu zaslužili da dobiju šansu, jer se za ovakvu ženu vredi boriti i u dobru i zlu i u greškama i pozitivnim poenima. Iz tog razloga Duško od mene ne zaslužuje šansu, mada je i ne želi.

Jelenini školski dani nisu prošli bez incidenata, ne zato što ih je pravila, već zato što su se za nju uvek "kačili" problematični tipovi:

- Išla sam u najozloglašeniju Osnovnu školu "Ivan Gundulić", u kojoj je, do mog osmog razreda, nekoliko dečaka ubijeno u samom dvorištu. Sećam se, jedan dečak je svakodnevno donosio kašikaru. Tom bombom je jurio samo devojčice koje su mu se sviđale. Ja sam uvek bila simpatija problematičnih dečaka, tako da je uglavnom jurio za mnom i plašio me bombom. Bila sam presrećna što je baš mene izabrao. Kasnije, kada bi zvonilo za početak časa, on bi vratio osigurač u kašikaru i stavio bi je u torbu. Vrlo brzo, u sedmom razredu, ubijen je.